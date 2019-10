[video: 60643 / ]

… leta 2002 je na uvodni veleslalomski tekmi v Söldnu Tina Maze slavila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu.

Črnjanka se je na ledeniški uverturi sezone odlično znašla že na prvi skrajšani progi, začetek katere so morali zaradi močnega vetra prestaviti, štart pa znižati. Takrat komaj 19-letna Korošica je prvo vožnjo končala na petem mestu, v finalu pa napredovala za kar štiri mesta, do svoje prve zmage.

Najstnica je Sloveniji priborila 45. zmago, 24. žensko, zanimivo pa je, da na najvišji stopnici zmagovalnega odra ni stala sama. Prvo mesto si je namreč razdelila s kar dvema tekmovalkama, Norvežanko Andrine Flemmen in Avstrijko Nicole Hosp. Prvič v zgodovino svetovnega pokala se je zgodilo, da so tri smučarke zmagale s istim časom (1:49,91).

Mazejeva je v kateri 400-krat nastopila v svetovnem pokalu, se 81-krat uvrstila na stopničke v svetovnem pokalu, od tega je 26-krat zmagala. Vitrine je okrasila še z devetimi kolajnami s svetovnih prvenstev (štiri zlate, pet srebrnih) in štirimi z olimpijskih iger (dve zlati, dve srebrni).

Pred letom dni je odjeknila novica, da si je Teja Gregorin pomagala z dopingom.

... leta 2017 je mednarodna biatlonska zveza (IBU) zaradi zlorabe dopinga suspendirala najboljšo slovensko predstavnico v tem športu Tejo Gregorin. Sedemintridesetletna Gregorinova, ki je leta 2014 v Sočiju osvojila bronasto olimpijsko kolajno, naj bi bila pozitivna po naknadno opravljenih testih z iger 2010 v Vancouvru.

Mednarodni olimpijski komite je Gregorinovi vzorec odvzel 6. ali 7. februarja 2010 v Whistlerju, naknadna testiranja pa so v vzorcu B odkrila vsebnost prepovedane substance - rastnega hormona.

Gregorinova je 5. oktobra zaradi dopinških prekrškov dobila dvoletno prepoved tekmovanj. Osemintridesetletnica je bila suspendirana od 4. oktobra 2017.

Zgodilo se je še:

Leta 1923 je turška nogometna reprezentanca odigrala prvo mednarodno tekmo in v Istanbulu remizirala z Romunijo (2:2).

Leta 1977 je za nizozemsko nogometno izbrano vrsto zadnjič nastopil Johan Cruyff, in sicer na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1978 proti Belgiji v Amsterdamu (1:0). Za Oranje je nastopil 48-krat in zabil 33 golov, kar ga uvršča na osmo mesto večne lestvice strelcev.

Leta 1984 je v ligi NBA pri 21. letih debitiral Michael Jordan, ki je v dresu Chicago Bulls ob zmagi nad Washington Bullets (109:93) dosegel 16 točk. Ob legendarnem Jordanu sta v najkakovostnejši košarkarski ligi na svetu ta dan premierno zaigrala še Charles Barkley in John Stockton. Prvi je k zmagi Philadelphia 76ers s 111:101 nad Clevelandom vknjižil 11 točk, drugi pa je ob porazu Utah Jazz s Seattlom (94:102) dosegel štiri točke.

Leta 1988 so nogometaši Nacionala na povratni tekmi finala pokala Libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) v Montevideu s 3:0 premagali Newell's Old Boys in še tretjič osvojil pokal.



Leta 1994 so košarkarji Smelt Olimpije prvič zaigrali v Evroligi in Realu iz Madrida v Tivoliju priznali premoč z 61:66. Zmaji so vodili velik del prvega polčasa, Španci pa so se približal v končnici tega dela igre. Po izenačenem uvodu v drugem polčasu si je Real priigral minimalno prednosti in jo zadržal do konca.



Leta 2003 je telovadec Mitja Petkovšek na prvi tekmi za veliko nagrado in svetovni pokal v športni gimnastiki nove sezone v Glasgowu upravičil vlogo prvega favorita na bradlji in z visoko oceno prepričljivo zmagal.

Rodili so se:

Leta 1990 se je rodila Ilka Štuhec. Foto: Vid Ponikvar

1904 – pokojni italijanski boksar Primo Carnera

1921 – pokojni ameriški košarkar Joe Fulks

1934 – pokojni ameriški košarkar Hot Rod Hundley

1976 – nekdanji finski hokejist Miikka Kiprusoff

1980 – romunski nogometaš Cristian Chivu

1981 – nekdanja švicarska alpska smučarka Martina Schild

1983 – ruski nogometaš Dmitri Sičev

1984 – ameriška umetnostna drsalka Sasha Cohen

1985 – italijanski košarkar Andrea Bargnani

1985 – ameriški košarkar Monta Ellis

1990 – alpska smučarka Ilka Štuhec