Politt à Sporza sur hier: "Tadej s'est arrêté pour un besoin. On a été les premiers à revenir mais ils ont recommencé à attaquer alors qu'il restait encore 30-40 coureurs derrière. J'ai appris ça dans ma carrière: quand le maillot jaune s'arrête, on cesse d'attaquer." #TDF2025 pic.twitter.com/hkCPyuIjWL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 23, 2025

Na torkovi težki etapi na legendarni Mont Ventoux je vodilni v skupnem seštevku dirke po Franciji pojasnil, da sta s Polittom in z ekipo preprosto poskušala umiriti razmere.

Televizijski prenos je pokazal Polittovo nasilno gestikulacijo do drugih kolesarjev na čelu skupine. Dolgoletni profesionalni kolesar Voeckler je na francoski televiziji kolesarjenje Nemca označil za "gnusno vedenje", ko je ta s svojo vožnjo sistematično onemogočal vsak napad, glavna težava pa naj bi bila njegova očitna gestikulacija drugim kolesarjem.

Obnašal naj bi se poniževalno

Politt naj bi se do drugih kolesarjev obnašal poniževalno. Pogačar je v šali dejal, da bi morali kritiki "molčati", vendar bi "to zvenelo neverjetno arogantno".

Odzval se je tudi Politt in svoje vedenje v 16. etapi pojasnil z besedami, da je do napada prišlo, ko sta si s Pogačarjem privoščila kratek odmor za stranišče. "On je kolesar v rumeni majici in polovica pelotona se je seveda ustavila za njim," je 31-letnik povedal za belgijski portal Sporza.

"Vedno so me učili, da je najbolje počakati in ne napadati, dokler kolesar v rumeni majici ne preneha 'lulati'. Morda pa obstaja novo pravilo v kolesarstvu in se moramo tega naučiti," je na obtožbe še odvrnil Politt.

"I would not be surprised if he gets FINED and given a yellow card!" 👀



Did Nils Politt go too far here? 🤔#TDF2025 | July 5-27 | SBS & SBS On Demand 📺 pic.twitter.com/CRSqhEQh43 — SBS Sport (@SBSSportau) July 22, 2025

Preberite še: