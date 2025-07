Sladka zmaga Avstralca, ki je presenetil favorite, tudi Pogačar in Roglič izjemna #video

Tadej Pogačar je danes na prelazu Loze pokazal povsem drugačen obraz kot pred dvema letoma, ko je v etapi s ciljem na istem prelazu doživel hudo krizo in izgubil skoraj šest minut proti glavnemu rivalu Jonasu Vingegaardu. Tokrat je bila zgodba povsem drugačna.

Čeprav slovenski šampion ni dirkal na etapno zmago, je tudi s pomočjo moštvenih kolegov nadzoroval položaj na dirki in odgovoril na oba Vingegaardova napada. Sam je pospešil okoli 450 m pred ciljem, se hitro otresel Danca in mu na cilju vzel devet sekund. S tem je za 11 sekund povečal prednost, potem ko je pridobil še dve bonifikacijski sekundi.

Tadej Pogačar je z drugim mestom v 18. etapi še povečal prednost pred glavnim rivalom Jonasom Vingegaardom. Foto: Reuters Ciljno črto je slovenski as prečkal 1:45 minute za O'Connorjem, ki je slavil 11. zmago v karieri in drugo na Touru. Tretje mesto je pripadlo Vingegaardu, ki je imel 1:54 minute zaostanka. Primož Roglič, ki je danes poskusil tudi z begom v začetku etape, je popustil v zadnjih kilometrih in ciljno črto prečkal kot sedmi z zaostankom 2:46 minute.

V skupnem seštevku ima pred zadnjo zahtevno gorsko etapo Pogačar 4:26 minute naskoka pred Vingegaardom, tretjeuvrščeni Nemec Florian Lipowitz pa na tretjem mestu zaostaja že 11:01 minute. Roglič je peti in zaostaja 12:49 minute.

Jutri bo na vrsti še zadnja gorska etapa Toura od Albertvilla do La Plagna (129,9 km).

POTEK ETAPE: Dirka po Franciji, 18. etapa (Vif–Col de la Loze, 171,5 km)

Cilj! Zmaga za O'Connorja, Pogačar spet izjemen. Slovenski as je napadel v zadnjem kilometru in v cilj pripeljal kot drugi. Vingegaardu je znova odškrnil nekaj sekund, natančneje 11. Primož Roglič je nekoliko popustil in na koncu osvojil sedmo mesto, medtem ko je v skupnem seštevku spet peti, čeprav je bil vmes virtualno že na zmagovalnem odru.

1 km do cilja: Napad Vingegaarda, a Pogačar mu brez težav sledi. Tudi Onley je zraven ... nekaj metrov za njim se vozi Roglič.

2 km do cilja: O'Connor se pelje veličastni etapni zmagi naproti! Dobre tri minute in pol zadaj se vozijo Pogačar, Vingegaard, Roglič, Adam Yates in Oscar Onley, ki pogumno brani 4. mesto v skupnem seštevku dirke.

5 km do cilja: Ben O'Connor je že na kolesarski stezi, ki vodi do prelaza Loze. Tudi na tem delu je ogromno slovenskih navijačev.

9 km do cilja: Ben O'Connor se pogumno vozi proti cilju na Col de la Loze, skupina z rumeno majico pa bo kmalu ujela Floriana Lipowitza. Ga bo Roglič moral čakati ali bo lahko izkoristil svojo priložnost?

Jhonatan Narvaez accélère dans le groupe maillot jaune ! Tadej Pogacar a-t-il envie d'une 5e victoire d'étape ? Kevin Vauquelin et Primoz Roglic ont perdu quelques mètres. #TDF2025 pic.twitter.com/Weio5Za2LY — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2025

11 km do cilja: Vajeti narekovanja tempa so prevzeli kolesarji ekipe UAE Emirates in navili oster tempo.

16 km do cilja: Avstralec Ben O'Connor, sotekmovalec Luke Mezgeca pri ekipi Jayco AIUIa, se je odločil za napad in zdaj sam nadaljuje z vožnjo proti cilju na Col de la Loze. Mu lahko uspe? Skupina z rumeno majico še vedno zaostaja več kot tri minute. Tako Pogačar kot Vingegaard imata ob sebi dva pomočnika. Slovenski as lahko računa na Jhonatana Narvaeza in Adama Yatesa, danski zvezdnik pa na Simona Yatesa in Seppa Kussa. V skupini je tudi Roglič, ki pa ob sebi nima nikogar iz ekipe.

The gap between Ben O'Connor, alone in the lead, and the Yellow Jersey group continues to grow. 3'20" with 13km to go 🇦🇺



L'écart grandit encore entre Ben O'Connor, seul en tête et le groupe Maillot Jaune. 3'20" à 13km du sommet. 🔛#TDF2025 pic.twitter.com/SdNRkQCXvd — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

22 km do cilja: Na čelu dirke sta zdaj Rubio in O'Connor, medtem ko se je Jorgenson odločil počakati na svojega kapetana Vingegaarda. Njuna prednost pred zasledovalcem Lipowitzem se je stopila na vsega 40 sekund, a pred skupino z rumeno majico, v kateri so Pogačar, Vingegaard in Roglič, še vedno ohranjata več kot tri minute naskoka.

Foto: Reuters 24 km do cilja: Na Touru se stvari spreminjajo iz minute v minuto. Oscar Onley in kolesarji njegove ekipe Team Picnic PostNL so v želji po branjenju njegovega 4. mesta v skupnem seštevku uspeli ujeti skupino z rumeno majico in zraven pripeljali še tri pomočnike Pogačarja in dva pomočnika Vingegaarda. Vse se začenja na novo ...

Foto: zajem zaslona 26 km do cilja: Začenja se vzpon na Col de la Loze. Trojica z Jorgensonom, O'Connorjem in Rubiom ima že skoraj tri minute prednosti pred skupino s Pogačarjem, Vingegaardom in Rogličem. Vmes je Florian Lipowitz, ki se je čudežno uspel vrniti in ga do čela dirke loči še minuta, medtem ko ima pred skupino z rumeno majico že dobri dve minuti naskoka.

The leading trio are working well together to gain a gap of 1'38". 🇩🇪 Florian Lipowitz🤍 has left the Pogacar-Vingegaard Yellow Jersey group in pursuit of the three in front.



Le trio de tête travaille bien ensemble pour creuser un écart de 1'38". 🇩🇪 Florian Lipowitz🤍 s'est… pic.twitter.com/tm2xOUK8nE — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

32 km do cilja: Napad Floriana Lipowitza iz skupine z rumeno majico! 24-letni Nemec odločno brani skupno tretje mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja na letošnjem Touru.

36 km do cilja: Še 10 km do začetka uradnega prelaza na Col de la Loze. Vodilni trio Jorgenson, O'Connor in Rubio si je ustvaril že več kot minuto prednosti pred skupino s Pogačarjem, Rogličem in Vingegaardom.

41 km do cilja: Jorgenson se je v družbi O'Connorja in Rubia odpeljal naprej, iz ozadja pa se bliža Florian Lipowitz, najboljši mladi kolesar na letošnjem Touru, ki je z Arensmanom uspel ujeti vodilno skupino.

🇦🇺 Ben O'Connor, 🇨🇴 Einer Rubio, followed by 🇺🇸@MatteoJorg send it off the front of the Yellow Jersey group at the point the descent eases off.



🇦🇺 Ben O'Connor, 🇨🇴 Einer Rubio et 🇺🇸@MatteoJorg partent à l'avant du groupe Maillot Jaune au moment où la pente s'adoucit.… pic.twitter.com/x322lddZAy — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

49 km do cilja: Lipowitz je uspel ujeti Arensmana in je zdaj virtualno spet skočil pred Rogliča na tretjem mestu, zdaj bosta skupaj nadaljevala z vožnjo proti prelazu Col de la Loze. Morda ujameta tudi vodilno skupino s Pogačarjem, Vingegaardom in Rogličem.

60 km do cilja: Kolesarji so že na spustu s prelaza Madeleine, na čelu vodilne skupine se vozi Matteo Jorgenson, tik za njim je Jonas Vingegaard, nato slovenski duo Pogačar-Roglič.

⚪️🔴 Classement provisoire ⚪️🔴

🏔 Après le col de la Madeleine



🥇 🇫🇷 Lenny Martinez, 80 pts

🥈 🇸🇮 Tadej Pogacar, 75 pts

🥉 🇳🇱 Thymen Arensman, 65 pts

4️⃣ 🇩🇰 Jonas Vingegaard, 65 pts#TDF2025 https://t.co/gGo6EVWrqo — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 24, 2025

67 km do cilja: Vingegaard je prvi prečkal gorski cilj na Col du Madeleine, Pogačar je ciljno črto prepeljal tik za njim. Tudi Lipowitz si je nekoliko opomogel in se bo na spustu skušal priključiti vodilni skupini. Sledi dolg in nevaren spust v dolino in potem znova hitro navzgor. Proti Courchevelu in naprej do zloglasnega prelaza Col de la Loze z 2.304 metri najvišje točke letošnjega Toura. Zaključni vzpon kraljevske etape je dolg 26,4 kilometra in ima 6,5-odstoten povprečni naklon.

🇩🇰 Jonas Vingegaard takes the lead on the Col de la Madeleine just ahead of @TamauPogi



Jonas Vingegaard passe en tête au Col de la Madeleine juste devant @TamauPogi ⛰️#TDF2025 pic.twitter.com/FCcRlbsrWv — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

70 km do cilja: Dva kilometra pod vrhom prelaza je v vodilni skupini še sedem kolesarjev, glavnima favoritoma, ki vozita tik za Jorgensonom, lahko sledijo edino Gall, Roglič, O'Connor in Rubio.

71 km cilja: Akcija! Vingegaard je močno pospešil, samo Pogačar mu lahko sledi. Lipowitz je odpadel ... Glavna favorita za skupno zmago sta brez težav ujela vodilno skupino z Rogličem, kjer je Vingegaarda pričakal njegov moštveni kolega Jorgenson.

Jonas Vingegaard revient sur le groupe de tête, Matteo Jorgenson se met en route. Tadej Pogacar est bien là. Primoz Roglic est donc dans ce groupe, Florian Lipowitz est plus loin. #TDF2025 pic.twitter.com/3VpUvnUN79 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2025

72 km do cilja: Sepp Kuss je pet kilometrov pod vrhom prelaza Col du Madeline pospešil in s seboj odpeljal Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja, tudi Florian Lipowitz še vedno lahko sledi ... s težavo, pa vendar ...

💥 Let's go! Jonas Vingegaard attacks! @TamauPogi stays on his wheel!



💥 Et c'est parti ! Jonas Vingegaard attaque ! @TamauPogi ne le lâche pas d'une semelle !#TDF2025 pic.twitter.com/Q1z2V6qSBj — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

76 km do cilja in 9 km do vrha prelaza Madeline: Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike) je z ostrim tempom še dodatno skrčil skupino s favoriti, tudi Ben Healy ne zmore tempa. Pričakovano Vingegaard in Pogačar z njim nimata težav. Do vodilne skupine z Rogličem jih loči samo še minuta in pol.

Foto: Reuters 77 km do cilja: V ubežni skupini je samo še sedem kolesarjev, poleg danes odlično razpoloženega Primoža Rogliča še Matteo Jorgenson, pomočnik Jonasa Vingegaarda, Alex Baudin, Thymen Arensman, Ben O'Connor, Einer Rubio in Felix Gall, ki je na znamenitem vzponu na Col de la Loze zmagal leta 2023, ko je Pogačar tam povsem omagal.

🏁 75 km

7️⃣ 🚴‍♂️ < 1’38" < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚗



With @vismaleaseabike's high tempo, the gap between the breakaway and the Yellow Jersey group melts away



Avec le tempo élevé de @vismaleaseabike, l'écart fond entre l'échappée et le groupe Maillot Jaune #TDF2025 pic.twitter.com/9oknT5nPRu — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

81 km do cilja: Skupina z Rogličem je 13 km pod vrhom prelaza Madeline ujela ubežni dvojec Jorgenson-Arensman. Pred skupino s Pogačarjem in Vingegaardom imajo nekaj manj kot tri minute prednosti. Tempo glavnine narekujejo kolesarji Visme, ki imajo tudi za danes najverjetneje pripravljen poseben taktični načrt.

85 km do cilja: Matteo Jorgenson, pomočnik Jonasa Vingegaarda, in Thymen Arensman sta si na začetku vzpona na Col du Madeline privozila nekaj prednosti pred skupino s Primožem Rogličem (ki je virtualno že tretji), pred glavnino pa imata že več kot tri minute naskoka. Medtem je z dirke zaradi bolečin v kolenu odstopil eden od favoritov Enric Mas (Movistar).

Virtualna skupna razvrstitev:

1. Pogačar

2. Vingegaard +4:15

3. Roglič +8:36

4. Lipowitz +9:03

5. Onley +11:04

101 km do cilja: Kolesarji so že na spustu z Gladona, ubežna skupina se spet krči. V njej je zdaj samo še 11 kolesarjev, a najbolj pommebno je, da je v njej še vedno Primož Roglič, trenutno peti v skupnem seštevku dirke. Sledi Col de la Madeleine, 19,2 kilometra dolg vzpon s 7,9-odstotnim povprečnim naklonom, pa nato z dva tisoč metrov nad morje spet dolg in nevaren spust v dolino in hitro znova navzgor. Proti Courchevelu in naprej do zloglasnega prelaza Col de la Loze z 2.304 metri najvišje točke letošnjega Toura. Zaključni vzpon kraljevske etape je dolg 26,4 kilometra in ima 6,5-odstoten povprečni naklon.



Virtualna razvrstitev za pikčasto majico po prvem gorskem cilju 18. etape:

1. Lenny Martinez 80 točk (20 danes)

2. Thymen Arensman 63 točk (15 danes)

3. Tadej Pogačar 60 (danes še brez točk)

4. Jonas Vingegaard 45 (-)

5. Michael Woods 38 (-)

Lenny Martinez va chercher les 20 points au sommet du Glandon devant Thymen Arensman. Le Français prend donc provisoirement la tête du classement de la montagne avec 80 pts. Le Néerlandais passe 2e du classement, avec 63 unités. #TDF2025 pic.twitter.com/bhmClstpep — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2025

109 km do cilja: Menjava kolesa za Tima Wellensa tik pod vrhom prvega gorskega cilje današnje etape, Lenny Martinez pa se je uspel prebuditi in je prvi prečkal gorski cilj na Col du Glandon. Pobral je maksimalno število točk (20) za pikčasto majico in virtualno vodi v tej razvrstitvi. Glavnina je še vedno blizu in zaostaja manj kot dve minuti.

Video s cilja na Colde la Loze: Jaka Lopatič



111 km do cilja in še dva kilometra do vrha prelaza Col du Glandon: Primož Roglič suvereno, Lenny Martinez v pikčasti majici pa se muči v ozadju ubežne skupine (malce si je pomagal tudi s taktiko 'sticky bottle'), v kateri je vse manj kolesarjev (13).

Sanction en vue pour Lenny Martinez ? En difficulté dans le col du Glandon, le Français a visiblement utilisé la technique du "bidon collé" pour remonter...



Suivez la 18e étape en intégralité sur Eurosport et HBO Max #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/X29iKHhWdS — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2025

117 km do cilja: trenutna situacija na dirki

🏁 118KM



🚴‍♂️1⃣4⃣ < 43" < 🚴‍♂️ 6⃣< 54" <🚴‍♂️3⃣ < 1'30" <🚴‍♂️ 🚴‍♂️🚴‍♂️🚗



With many groups all over the road, here are the riders in the first group:

Avec de nombreux groupes sur la route, voici les coureurs du premier groupe :



🇧🇪 @Tim_Wellens

🇺🇸 @MatteoJorg

🇫🇷 Lenny Martinez

🇳🇱… pic.twitter.com/6a1sNUf0HL — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

Ubežna skupina:

Roglič, Wellens, O'Connor, Arensman, Martinez, Leknessund, Armirail, Rubio, Garcia Pierna, Mühlberger, Gall, Jorgenson in Lutsenko

+0:52

Baudin, Plapp, Van Den Broek, Rodriguez, Jegat, Woods



+1.58

Glavnina

13.50 - Kolesarji imajo še daleč do cilja, naš poročevalec Jaka Lopatič in slovenski navijači pa so že v cilju:







125 km do cilja: Primož Roglič se je z večjo skupino kolesarjev uspel priključiti ubežnemu dvojcu. Zdaj je na čelu dirke kar 14 kolesarjev (Roglič, Tim Wellens, Matteo Jorgenson, Lenny Martinez, Thymen Arensman, Ben O'Connor, Raul Pierna Garcia, Will Barta, Gregor Mühlberger, Einer Rubio, Felix Gall, Bruno Armirail, Aleksej Lutsenko in Andreas Leknessund), a zasledovalci so blizu. Glavnina medtem zaostaja 1:11 minute.

130 km do cilja: Kolesarji že grizejo v prvi klanec današnje etape, prelaz Col du Glandon, ki bo najverjetneje že poskrbel za prvo selekcijo v glavnini. Gre za 21.7 kilometrov dolg vzpon ekstra kategorije, z več kot petodstotnim povprečnim naklonom. V ubežni skupini sta samo še dva kolesarja: Wellens in Lutsenko, kot kaže se jima bo kmalu pridružil tudi Primož Roglič! Slovenski as je v skupnem seštevku na 5. mestu. Do rumene majice ga loči 11:42 minute, do tretjega mesta pa samo 2:39 minute.

Foto: zajem zaslona 135 km do cilja: Tim Wellens je dobil družbo, iz ozadja so se mu priključili Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), ki bo v nadaljevanju lahko zelo pomemben mož v lovu Jonasa Vingegaarda na rumeno majico, Jonas Rutsch (Intermarché - Wanty), Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) in Alexey Lutsenko (Israel - Premier Tech). Približuje se jim tudi močna zasledovalna skupina (O'Connor Ben (Team Jayco AlUla), Arensman Thymen (INEOS Grenadiers), Buitrago Santiago (Bahrain - Victorious), Mayrhofer Marius (Tudor Pro Cycling Team), Romeo Iván (Movistar Team), Watson Samuel (INEOS Grenadiers) in Vercher Mattéo (Team TotalEnergies), ki zaostaja 26 sekund



144 km do cilja: Takoj po letečem cilju se je v beg pognal Pogačarjev pomočnik Tim Wellens, ki še čaka na družbo v ubežni skupini. Medtem je v ozadju prišlo do prepolovitve glavnine.

💚 Job done for @LidlTrek and Jonathan Milan who takes 20 points at the intermediate sprint! A new race starts now!



💚 Mission accomplie pour @LidlTrek et Jonathan Milan qui prend 20 points au sprint intermédiaire ! Une nouvelle course commence !#TDF2025 | @wlcmagazine pic.twitter.com/pMi9D4LBEs — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

147 km do cilja: Kolesarji so že na letečem cilju v Rioupérouxu, zdaj bo šlo samo ša navkreber. Jonathan Milan (Lidl-Trek) je pričakovano in brez težav pobral maksimalno število točk in še okrepil svojo prednost v seštevku točk za zeleno majico. Pred Pogačarjem, ki načrtno ne lovi majice, pa vendar točke zbira z zmagami mimogrede, ima zdaj 92 točk prednosti. Nekaj točk je z 11. mestom dobil tudi Matej Mohorič, ki na letošnjem Touru še čaka na etapno zmagoslavje.

Rezultati letečega cilja, Rioupéroux (23.7 km):

1. Milan J. 20 točk

2. Girmay B. 17

3. Turgis A. 15

4. Abrahamsen J. 13

5. Welens T. 11

...

11. Mohorič M. 5

12.30 - Takoj po zamahu startne zastavice so pobudo prevzeli kolesarji ekipe Lidl-Trek, ki si želijo preprečiti morebitne napade pred letečim ciljem na 24. kilometru.

12.20 - Pozdravljeni! Pred nami je dan D, kraljevska etapa letošnje Dirke po Franciji! Tadej Pogačar je imel nekaj težav že na startu, saj se je na poti na predstavitev ekip zapletel z avtom ekipe Visma. Kot na svojem X profilu poroča novinar Daniel Friebe, jo je slovenski as odnesel brez posledic, celo smeji se in je na splošno dobro razpoložen.

"He brake checked me"



Tadej Pogačar reveals he crashed into the Visma | Lease a Bike car this morning 💛🇸🇮#TDF2025 pic.twitter.com/06XbCCuyhn — ITV Cycling (@itvcycling) July 24, 2025