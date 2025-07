Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta včeraj na vzponu na Mont Ventoux uprizorila izjemno bitko, Danec je sprožil več napadov na Slovenca, z odlično taktiko se je izkazala tudi njegova ekipa Visma | Lease a Bike, ki je odlično uporabljala kolesarje, ki so odpadali iz ubežne skupine. Tako je na znamenitem klancu Vingegaarda najprej dobro vlekel Sepp Kuss, nato ga je počakal Tiesj Benoot, nazadnje še Victor Campenaerts.

Tudi Pogačarjev UAE Team Emirates - XRG je imel v ubežni skupini dva svoja člana, Pavla Sivakova in Marca Solerja, ki pa v zaključku etape nista imela učinka. "Bodisi zato, ker nista mogla, bodisi iz drugega razloga. UAE se ni mogel boriti za zmago z drugim kolesarjem, ker sta bila v skupini Bena Healyja. Taktika UAE je bila le, da se drži," je analiziral Alberto Contador.

Pogačar podrl še en rekord na Stravi

Pogačar sam je po etapi priznal, da je bil nekajkrat na limitu in da je močno trpel, a je v zadnjih metrih vseeno za dve sekundi ušel Vingegaardu, ob tem pa postavil še rekord vzpona na ta mitski klanec. Na Stravi je merjen segment v dolžini 20,74 kilometra, Pogačar ga je prekolesaril v 53 minutah in 47 sekundah ter tako za več kot pet minut izboljšal rekordni KOM (King of the Mountains – kralj gora) Richarda Carapaza iz leta 2021.

Pogačar je Vingegaardu odščipnil še dve sekundi in po 16 etapah na Touru vodi s štirimi minutami in 15 sekundami prednosti pred Dancem. Foto: Guliverimage

A vse to ni prepričalo Contadorja, ki verjame, da lahko Vingegaard v Alpah še obrne razmerja moči. "Obstaja več stvari, ki vzbujajo dvome o Pogačarjevi formi. Prva je, da UAE na koncu ni nadzoroval dirke, da bi Tadej zmagal v etapi. To so sicer vsi jemali za nekaj samoumevnega, razmišljali so samo o Pogačarjevi zmagi na mitskem vzponu, kot je Mont Ventoux," je ugotavljal Contador.

Valižana zbegala taktika UAE

Nad taktiko UAE Emirates, ki je ubežnike včeraj držala pri okoli šestih minutah razlike, je bil začuden tudi nekdanji valižanski profesionalec, legenda moštva Sky oziroma Ineos Grenadiers Luke Rowe. "Zakaj ta razlika? Če so želeli dobiti etapo s Pogačarjem, bi morala biti manjša, če je niso, potem ne vem, zakaj ubežnikov niso spustili na osem, deset, 12 minut. Karkoli, saj nihče v begu niti približno ni ogrožal rumene majice," se je upokojenec spraševal v podkastu Gerainta Thomasa. "Vzdrževali so najslabšo mogočo razliko, prav neumno v resnici. Če bi pustili osem minut, bi takoj vskočil Uno-X, pa Decathlon, ki jim veliko pomeni svoja kolesarja zadržati med deseterico, če bi bili bližje, bi lahko napadli zmago," je še razložil.

Je le varčeval z močmi? Foto: Reuters

Se je Slovenec mučil?

Kakorkoli že, na koncu je prišlo do neposrednega obračuna med Pogačarjem in Vingegaardom. Danec je napadal, dvakrat je s protinapadom poskusil tudi Pogačar. S prvim se Vingegaarda ni mogel otresti, z drugim je pridobil dve sekundi. "Pogačar je dajal vtis, da je ob Vingegaardovih napadih pod večjim pritiskom. Čeprav je res, da se skoraj nikoli ni postavil na noge in mu je sledil sede, se je zdelo, da se muči. Tudi ko je Tadej izvedel protinapad, je Jonas uspel zmanjšati zaostanek, zato stoodstotno razumem, zakaj je Vingegaard rekel, da si je povrnil moralo za Alpe," je analizo zaključil Alberto Contador. Tudi Pogačar sam je povedal, da bo napeto vse do Pariza.

