Brutalnost Toura vsem na ogled: Norvežan se je zgrudil v cilju

Francozi slavijo prestižno zmago, ki jim jo je v zaključnem šprintu v zadnjih metrih zahtevnega vzpona na Mont Ventoux prinesel Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick - Step), odlično bitko sta uprizorila Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), a dramatično je bilo tudi nekoliko v ozadju, kjer se je 25-letni norveški as Tobias Halland Johannessen ob pomoči moštvenega kolega iz Uno - X Mobility Anderasa Leknessunda komaj privlekel do cilja, nato pa se je zgrudil.

V cilj je ob pomoči moštvenega kolega prišel popolnoma izčrpan. Foto: Guliverimage

Od zdravniške ekipe je takoj dobil kisik, nato so ga odnesli v reševalno vozilo, po krajšem pregledu pa do klubskega avtobusa, saj je bil pri zavesti. Po zadnjih informacijah je njegovo stanje že boljše. "Tobias se zdaj počuti veliko bolje. Videti pa je bilo grozno," je za Wielerflits povedal športni direktor norveške ekipe Thor Hushovd. "Mučili so ga krči v trebuhu in zdaj gre v bolnišnico na zdravniški pregled po nasvetu našega ekipnega zdravnika. To je najboljše, kar lahko storimo," je še dodal nekdanji norveški profesionalec.

"Prezgodaj je za kakršnekoli napovedi. Njegovo zdravje je najpomembnejše." Foto: Guliverimage

Izčrpani Norvežan je tako končal v bolnišnici v Avignonu. "Prezgodaj je za kakršnekoli napovedi. Njegovo zdravje je najpomembnejše in prisluhnili bomo njegovemu telesu, če bo prišlo do kakršnihkoli težav," je sporočil Hushovd. Zvečer je norveška televizija TV2 poročala, da je kolesar izrazil namen, da se udeleži sredine etape. Johannessen je osmi v seštevku dirke, za vodilnim Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates-XRG), ki je bil danes peti, pa zaostaja 17:01 minute.

Izidi, 16. etapa, Montpellier–Mont Ventoux (171,5 km): 1. Valentin Paret-Peintre (Fra/Soudal Quick - Step) 4:03:19

2. Ben Healy (Irs/EF Education - EasyPost) isti čas

3. Santiago Buitrago (Kol/Bahrain - Victorious) + 0:04

4. Ilan Van Wilder (Bel/Soudal Quick - Step) 0:14

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 0:43

6. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) 0:45

7. Enric Mas (Špa/Movistar) 0:53

8. Julian Alaphilippe (Fra/Tudor Pro) 1:17

9. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 1:51

10. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 1:53

...

128. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 27:43

141. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 28:03

... Skupni seštevek (16/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 58:24:46

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) + 4:15

3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 9:03

4. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 11:04

5. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 11:42

6. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea - B&B Hotels) 13:20

7. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 14:50

8. Tobias Johannessen (Nor/Uno - X Mobility) 17:01

9. Ben Healy (Irs/EF Education - EasyPost) 17:52

10. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 20:45

...

120. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 3:30:30

155. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 4:06:51

...

