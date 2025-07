Jonas Vingegaard v cilju trčil v fotografa, pridobil pa je nekaj samozavesti

"Danes sem se počutil zelo dobro, zadovoljen sem z napadi, ki sem jih poskušal izvesti. Seveda danes nisem pridobil časa, pridobil pa sem motivacijo," je še povedal kolesar, ki je zasedel šesto mesto, Pogačarju pa oddal še dve sekundi in zdaj za Slovencem zaostaja štiri minute in 15 sekund.

Na zaključnem vzponu je s pomočjo strateško razvrščenih kolegov iz moštva Visma | Lease a Bike na Pogačarja sprožil štiri silovite napade. "Vsakokrat, ko sem napadel, mi je sledil, jaz pa sem mu sledil, ko je napadel on. Mislim, da nisem videl nobenih slabosti, ampak vsaj nekaj motivacije mi daje, kako dobro sem se danes počutil, zato bom poskušal še naprej," je odločen Vingegaard.

Zaključni šprint Pogačarja in Vingegaarda:

Na pomoč sta mu priskočila Tiejs Benoot in Victor Campenaerts, ki sta bila člana velike ubežne skupine. "Želeli smo imeti nekoga v begu in ekipa se je danes res neverjetno odrezala, vsi so dali vse, kar so imeli. To je bila resnična predanost, zato se zahvaljujem vsem svojim moštvenim kolegom," je še dejal zmagovalec Toura v letih 2022 in 2023, ki ostaja edini resen Pogačarjev tekmec na letošnji dirki.

Jutri je na sporedu nezahtevna etapa, v kateri bi se morali za zmago pomeriti šprinterji, v četrtek in petek pa bo imel Danec na zahtevnih gorskih preizkušnjah bržčas še zadnje priložnosti, da zapreti Pogačarju.

