"Tako kot na vsakem Touru. Noge bodo povedale svoje," je na vprašanje o tem, kaj pričakuje v zadnjem tednu 112. Dirke po Franciji na današnji spletni novinarski konferenci povedal vodilni na dirki, slovenski as Tadej Pogačar. Kapetan močnega moštva UAE Team Emirates – XRG se v zadnjih šest etap podaja z lepo prednostjo pred drugouvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike), a opozarja: "Prednost je lepa, ni pa zanesljiva. Vse se še lahko zgodi." V zadnjem tednu dirke sta na vrsti dva ikonična vzpona, na katera nima najlepših spominov. Pošalil se je, da sumi, da je bila trasa letošnjega Toura oblikovana tako, da ga prestraši, dodaja pa, da so vsi vzponi bolj ali manj enaki in da so mu prav vsi všeč.

Tadej Pogačar se že močno spogleduje s svojo četrto zmago na Dirki po Franciji, po 15 etapah letošnje preizkušnje ima na računu že štiri etapne zmage, pa na ramenih rumeno majico in v tej štiri minute in 13 sekund prednosti pred največjim izzivalcem Vingegaardom. Danec je danes na novinarski konferenci na zadnjem prostem dnevu že poudaril, da se kljub velikemu zaostanku ne predaja in verjame, da je zmaga na Touru zanj še dosegljiva.

"Pripravljeni smo na boj z vsemi, še posebej z Jonasom"

"Precej sem samozavesten. Mislim, saj moram biti. Precej prepričan pa sem, da je lahko samozavesten tudi Jonas, saj je v res dobri formi. Kot smo videli na zadnjem kronometru in dan pozneje v Superbagneresu, je res letel. Torej, ja, moram ostati osredotočen. Moram še naprej dobro jesti, dobro spati in ohraniti to dobro vzdušje, ki ga imamo v ekipi. Ohraniti motivacijo in biti samozavesten v zadnjem tednu, ker bo ... Mislim, da bo težko. Ampak ja, pripravljeni smo na boj z vsemi, še posebej z Jonasom," je Dančev izziv sprejel najboljši kolesar sveta.

Ne išče maščevanja

Vingegaard samozavest bržčas črpa iz dejstva, da prihajajo zahtevni alpski vzponi, že jutri v 16. etapo na legendarni Mont Ventoux, pa v 18. etapi Col de la Loze. To sta klanca, na katerih se je Vingegaard na Tourih v letih 2022 in 2023 Pogačarja otresel. Je Gorenjec zaradi tega kaj zaskrbljen? "Močno sumim, da je bila trasa letošnjega Toura oblikovana tako, da me malo prestraši," se je zasmejal Pogačar. "Bili smo na Hautacamu, zdaj gremo na Ventoux in Loze, kjer me je Jonas premagoval. Ampak vsi vzponi so bolj ali manj enaki. Vsi so mi v resnici všeč, Ventoux je ikoničen, de la Loze je eden najtežjih klancev, kar sem jih prevozil v karieri. Ne morem pa reči, da iščem kakšno maščevanje, le upam, da bom imel boljše noge kot v preteklosti," je še razložil slovenski super šampion.

"Pripravljeni smo na boj z vsemi, še posebej z Jonasom." Foto: Reuters

"Nekatere hektične etape tudi meni niso bile preveč všeč"

V zadnjem tednu dirke "bodo tako kot na vsakem Touru svoje povedale noge", izjemno zadovoljen pa je s prvima dvema tednoma dirke. "Težko bi bila boljša, edini minus je izguba Joaa Almeide. Vseeno ohranjamo močno ekipo, gremo z dvignjeno glavo naprej vse do Pariza," pravi 26-letnik s Klanca pri Komendi. A je bilo tudi v prvih 15 etapah nekaj napetih etap, po katerih je javno izrazil svoje nezadovoljstvo. A vse to v žaru borbe, pojasnjuje: "Nisem bil ravno razdražen, jasno pa je, da moraš biti na Touru ves čas zbran. Nekatere hektične etape tudi meni niso bile preveč všeč, na splošno pa uživam na dirki. Ekipa deluje odlično, atmosfera je super, vsako leto na Tour prihajam bolj ali manj zaradi fantov. Vesel sem, da sem del te ekipe."

"Odraščam, nisem več v beli majici"

Sloviti irski novinar David Walsh je pri Pogačarju opazil veliko večjo zrelost kot v preteklosti. "Ja, mislim, da to drži. Nisem več v beli majici, jo pa pogrešam," se je pošalil svetovni prvak, pa nato v resnejšem tonu le prikimal Walshevi ugotovitvi: "Zagotovo imam več izkušenj. Na splošno z dirko, pa tudi glede svojih sposobnosti. Odraščam, to je moj šesti Tour. Vsi so bili na visoki ravni in zdaj lahko malce bolj samozavestno rečem, da nekaj izkušenj imam. Se pa vsak dan vsi naučimo nekaj novega."

"V tretjem tednu s klanci, ki prihajajo, lahko pride še do velikih sprememb." Foto: Reuters

Ni še odločeno

V zadnjem tednu dirke bo naporno, Vingegaard bo poskušal vse, da se Slovencu vsaj približa, prednost štirih minut pa Pogačarju še ne zagotavlja povsem mirnega spanca, priznava Pogačar: "V tretjem tednu s klanci, ki prihajajo, lahko pride še do velikih sprememb. Videli smo tudi, kako hektične so lahko ravninske etape. Vse se lahko zgodi. Dobro je, da imamo nekaj prednosti, če že gre kaj narobe, a ta ni nikoli zanesljiva."

Španske novinarje je še zanimalo, če se je odločil nastopiti na letošnji Vuelti. "Ne vem. Trenutno sem popolnoma osredotočen na Tour in preostalih šest etap. Ne razmišljam naprej. Vem, da nekateri fantje že načrtujejo počitnice, sam pa ne vem, kaj še pride. S tem se ne obremenjujem, ostajam osredotočen na Tour, šele po njem, ko bo nekaj časa za sprostitev, se bom lahko odločil, kako naprej," jih je najbrž nekoliko razočaral z odgovorom.

