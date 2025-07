Med 14. etapo v Pirenejih so se kolesarji podali na zahtevno etapo od Pauja do Superbagneresa. Bilo je mokro in hladno, številni so si pomagali z vetrovkami, a med njimi ni bil Julian Alaphilippe (Tudor), ki je v želji po tem, da bi se ogrel, improviziral, odtrgal del navijaškega kartona ene izmed navijačic Wouta van Aerta in si ga zatlačil pod dres.

🇫🇷 #TDF2025



Yesterday, just before the summit of the Tourmalet, Julian Alaphilippe grabbed a cardboard sign from a fan. He tucked it under his jersey to keep warm on the descent. Later, he apologized to the woman. The sign read: “Wout doesn’t know it yet, but we’re getting… pic.twitter.com/TIBJTkP834 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 20, 2025

Navijačica je za njim razočarano zaklicala "Pourquoi?" (Zakaj?), saj je napis nosil romantično sporočilo za njenega najljubšega kolesarja: "Wout še ne ve, a se bova poročila." Dogodek je hitro postal uspešnica na družbenih omrežjih. Na vprašanje o incidentu pred startom 15. etape je Alaphilippe povedal: "Nisem videl, kaj je bilo napisano, mislim, da je bilo za Wouta," je odvrnil Francoz.

Na vse skupaj se je z nasmehom odzval tudi Wout van Aert, ki je dan po incidentu Alaphilippu v šali izročil kartonski napis z napisom: "Vrni tisti napis." Ekipa Visma | Lease a Bike je nato navijačico povabila k ekipnemu avtobusu, kjer sta se pojavila tako van Aert kot Alaphilippe, ki se ji je opravičil in ji vrnil odtrgan kos napisa, navijačica pa je vse skupaj pospremila z nasmehom in fotografijo v družbi obeh.

Alaphilippe mislil, da je zmagal

Alaphilippe se je v središču pozornosti znašel tudi v zaključku nedeljske etape, ko je po padcu na začetku in izpahu rame na koncu sprintal za tretje mesto, v cilju pa proslavljal, misleč, da je osvojil etapo. "Po padcu mi je uspelo naravnati ramo nazaj na svoje mesto, spomnil sem se, kako so to delali v bolnišnici. Boril sem se, imel sem dobre noge. Radijska zveza po padcu ni več delovala, zato sem kot bedak sprintal, da bi poskušal zmagati. Sem v redu," je po koncu dejal Francoz.

Člana ekipe Tudor so kamere sicer ujele tudi med etapo, ko je Primožu Rogliču razlagal o tem, da si je po padcu sam naravnal ramo, Slovenec pa je njegovo pripovedovanje pospremil z nasmehom in odkimavanjem z glavo, nato pa mu je v znak spodbude podal roko. Rogliču sicer tovrstno dogajanje ni tuje, saj si je tudi sam leta 2022 na Touru na peti etapi po padcu sam naravnal ramo. Takrat je slovenski as to storil kar z izposojenim stolom enega od gledalcev, zatem pa se je znova usedel na kolo in odpeljal zaključni del trase.

😫 When @alafpolak1 comes to share the experience of putting his shoulder back in place with someone who has already been through it on the Tour de France...



😫 Quand @alafpolak1 vient partager l'expérience de se remettre l'épaule en place avec quelqu'un qui a déjà connu ça sur… pic.twitter.com/H8V2qaM35X — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2025

