Župan Komende: Verjamem, da bodo čez 50 let vsi vedeli, kdo je Pogačar

"Moramo se zavedati, da je Tadej Pogačar naslednik Eddyja Merckxa, in glede na to, da mladi še danes vedo, kdo je Merckx, verjamem, da bodo čez 50 let vsi vedeli, kdo je Pogačar. To je čas, ki ga moramo v občini Komenda čim bolje izkoristiti, in to skupaj z vsemi, ki so s tem povezani," v pogovoru za Sportal poudarja župan občine Komenda Jurij Kern, ki je prvi sprejem za njihovega najbolj zvezdniškega krajana pripravil že leta 2019.

Z županom občine Komenda Jurijem Kernom smo se o Tadeju Pogačarju prvič pogovarjali leta 2019, ko so mu v domačem kraju pripravili sprejem ob prvi zmagi na etapni dirki, Dirki po Algarveju. Takrat se je pred občinsko stavbo zbrala le peščica ljudi in še manj predstavnikov medijev, zato je razlika med tistim časom in danes res ogromna.

Kern in Pogačar na sprejemu po zmagi na Dirki po Algarveju leta 2019. Foto: Urban Meglič/Sportida

"Da, spomnim se tistega sprejema in besed ene od vaščank, ki je dejala, da se bomo, če bo Tadej tako dobro vozil, na sprejemih pred občinsko stavbo srečevali vsako leto. In to se zdaj res dogaja," ugotavlja Kern, ki tudi sam opaža učinke, ki jih imata prepoznavnost in priljubljenost njihovega najbolj znanega občana na sam kraj.

"Mislim, da se bomo teh razsežnosti najbolj zavedali, ko bo Tadejeva kolesarska kariera končana. Že zdaj pa je ogromno turistov, ki jih zanima, kje je Tadej dobil te močne noge. Ravno pred dnevi mi je neka belgijska družina razlagala, da so se prav zaradi njega ustavili v Komendi."

Foto: Nebojša Tejić/STA

Zavedajo se velike turistične priložnosti

V občini se zavedajo velike turistične priložnosti, ki se jim ob tem ponuja. "Glavna točka za turiste je naše krožišče, ki je postalo pravi romarski kraj. Za občino je to velika priložnost, da razvijemo turizem in nove turistične produkte. Nekaj jih že načrtujemo, zato smo ustanovili zavod, ki bo skrbel za te stvari. Moramo se zavedati, da je Tadej naslednik Eddyja Merckxa, in glede na to, da mladi še danes vedo, kdo je Merckx, verjamem, da bodo čez 50 let vsi vedeli, kdo je Tadej Pogačar. To je čas, ki ga moramo v občini Komenda čim bolje izkoristiti, in to skupaj z vsemi, ki so s tem povezani."

Turiste ob prihodu v Komendo najbolj zanima krožišče pred občino, ki so ga domačini v čast Pogačarjevi zmagi na Giru in Touru prebarvali v rožnato in rumeno, to pa ni vse, kar si lahko ogledajo.

Foto: Grega Valančič

"V bližini krožišča stoji informativna tabla, ki obiskovalca prek QR kode usmeri do dveh začasnih razstav. Za prvo je lokalni mizar za vsako Tadejevo zmago ali eno od prvih treh mest na večjih dirkah izdelal lesene majice. Mimogrede, zdaj ga vsi hecajo, da mu bo zmanjkalo ograje, a sam trdi, da ima prostora še dovolj. To je priljubljena točka za fotografiranje. No, druga razstava, ki jo najdete ob Juhantovi poti, pa prikazuje Tadeja izza odra, v njegovih rosnih letih, na sprejemih in na kolesarskih dirkah," je na kratko povzel sogovornik, ki je prepričan, da njihov najbolj zvezdniški krajan v svojem domačem kraju lahko še vedno najde mir, ki ga zavoljo življenja pod drobnogledom še kako potrebuje.

