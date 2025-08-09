Italijanskega kolesarja Filippa Baroncinija, ki je grdo padel v tretji etapi dirke po Poljski, so v bolnišnici v Vroclavu dali v umetno komo, zdravljenje pa bo nadaljeval v Italiji, kjer ga bodo operirali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Baroncini, moštveni sotekmovalec slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, je bil eden od udeležencev množičnega padca v sredini tretji etapi, po katerem so preizkušnjo 22 kilometrov pred ciljem v Walbrzychu nevtralizirali.

Italijan si je pri padcu poškodoval obrazne kosti in zlomil ključnico. Sprva je bil pri zavesti, a so ga nato zaradi lažjega okrevanja spravili v umetno komo, je poročal kolesarski portal Cyclingnews. V padcu sta jo skupila tudi poljski veteran Rafal Majka in Italijan Antonio Tiberi.