STA

Sobota,
9. 8. 2025,
19.59

Dirka po Poljski Tadej Pogačar Filippo Baroncini

Sobota, 9. 8. 2025, 19.59

Dirka po Poljski

Filippo Baroncini po padcu na Poljskem v umetni komi

STA

Filippo Baroncini je grdo padel v tretji etapi Dirke po Poljski.

Filippo Baroncini je grdo padel v tretji etapi Dirke po Poljski.

Foto: Guliverimage

Italijanskega kolesarja Filippa Baroncinija, ki je grdo padel v tretji etapi dirke po Poljski, so v bolnišnici v Vroclavu dali v umetno komo, zdravljenje pa bo nadaljeval v Italiji, kjer ga bodo operirali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dirka po Poljski UAE Team Emirates - XRG Tadej Pogačar Filippo Baroncini
