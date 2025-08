Kaotičen dan na Poljskem: padec Majke in rumene majice, pa nevtralizacija etape …

22 kilometrov pred ciljem, ko je glavnini za dobre pol minute še bežala trojica Lorenzo Milesi, Kelland O'Brien in Deigo Ulissi, je v glavnini prišlo do padca. Na tleh so se znašli nosilec rumene majice, Francoz Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale), pa Čeh Mathias Vacek (Lidl – Trek) in poslavljajoči se domači junak Rafal Majka (UAE Team Emirates – XRG). Majka je okrvavljen še hitro ujel glavnino, medtem ko sta Lapeira in Vacek, najbolje uvrščena kolesarja v skupnem seštevku, trpela in izgubljala čas.

Komisarji so zato 15 kilometrov pred koncem etape nevtralizirali dirko. Po nekaj minutah premora so nadaljevali, a je bila sprejeta odločitev, da danes zaostankov v skupnem seštevku ne bodo upoštevali. Kolesarji so se tako borili le za etapno zmago.

Ubežniki so bili ujeti dober kilometer pred ciljem, za etapno zmago pa se je nato pomerila večja skupina v šprintu, najmočnejši pa je bil Britanec Ben Turner (Ineos Grenadiers).

V skupnem seštevku ima Lapeira osem sekund prednosti pred Mobnačanom Victorjem Langellottijem (Ineos Grenadiers) in 12 sekund pred Švicarjem Janom Christenom (UAE Emirates).

Jutri kolesarje čaka 201,4 kilometra dolga četrta etapa od Rybnika do Cieszyna z dvema vzponoma prve kategorije in enim druge, dirka pa se bo končala v nedeljo s posamičnim kronometrom v Wieliczki.

