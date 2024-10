"V tej ekipi se počutim zelo domače in sem navdušen nad tem, kar lahko dosežemo v naslednji sezoni," je ob podaljšanju pogodbe s kolesarskim moštvom UAE Emirates dejal 35-letni poljski profesionalec Rafal Majka. Pomemben pomočnik Tadeja Pogačarja v gorskih etapah je pogodbo podaljšal za eno leto.

Rafal Majka se je ekipi UAE Emirates pridružil leta 2021 in bil eden ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja na Tourih, letos pa je Slovencu pomagal tudi do njegove prve skupne zmage na Dirki po Italiji. "Zelo sem zadovoljen, da ostajam v UAE. V tej ekipi se počutim zelo domače in sem navdušen nad tem, kar lahko dosežemo v naslednjem letu. Mislim, da lahko ekipi še veliko dam, tukaj sem našel vlogo, v kateri zelo uživam," je za klubsko spletno stran še povedal Majka.

UAE Emirates so včeraj objavili, da so podpisali prvo profesionalno pogodbo z mladim španskim kolesarjem Pablom Torresom. Ta nadarjeni 18-letnik je ob številnih mladih asih, kot so Mehičan Isaac del Torro, Švicar Jan Christen in Portugalec Antonio Morgado (vsi 20 let), pa Španca Juan Ayuso (22) in Igor Arrieta (21) naložba v prihodnost ekipe, a ta potrebuje tudi izkušnje, pravi izvršni direktor UAE Emirates Mauro Gianetti.

"Veseli smo, da bo Rafal spet z nami leta 2025. To je ekipa, ki ima veliko mladih talentov, vendar ima lahko tudi kolesar, kot je Rafal, s svojimi izkušnjami in kakovostjo pomembno vlogo. Majka je primer kolesarja, ki je zrasel v svojo vlogo v ekipi in je še vedno eden najboljših plezalcev na svetu," je povedal Gianetti.

Majka bo tako tudi naslednje leto najstarejši član ekipe, sledijo mu Belgijec Tim Wellens (33 let), Britanec Adam Yates (32) ter Nemec Nils Politt in Španec Marc Soler (oba 30). Soler je pogodbo podaljšal včeraj.

