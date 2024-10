Uradno: v ekipi UAE Emirates razkrili, kje bo Pogačar prvič dirkal v mavrični majici

"To obdobje leta je vedno eno mojih najljubših obdobij, kar zadeva dirke, in zdaj, z majico svetovnega prvaka, bo to še bolj posebno," so v izjavi za javnost pri UAE Emirates prenesli besede Tadeja Pogačarja. "To, kar se je zgodilo v Zürichu, so zame sanje. Vse, kar se bo zgodilo od zdaj naprej, bo bonus, a glede na izjemno sezono za našo ekipo si sezono želimo zaključiti na visoki ravni," sporoča svetovni prvak.

Pogačar bo pred Lombardijo (12. 10.) nastopil tudi na dirki Tre Valli Varesine (5. 10.). Na vseh dirkah bo imel močno podporo moštvenih kolegov, pa tudi močno konkurenco. Na Giro dell'Emila, kjer Pogačar še nima zmage, ga bodo skušali ugnati Primož Roglič, ki je že trikrat slavil na tej dirki, aktualni olimpijski prvak Remco Evenepoel in nekdanji prvak iger pod petimi krogi Richard Carapaz, Enric Mas, ...