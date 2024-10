Kdaj bi Pogačar lahko prvič dirkal v mavrični majici in kakšno je ozadje mavričnih barv?

Tadej Pogačar na novinarski konferenci v Zürichu na neposredno vprašanje, kdaj bo prvič dirkal v mavrični majici svetovnega prvaka, ni direktno operiral z datumi. Dejal je, da je eden tistih, ki ne razmišlja kaj dosti o svojem programu, bi pa majico rad oblekel že v letošnji sezoni.

Če bo sledil programu, ki so ga pred časom napovedali v ekipi UAE Emirates, bi v mavrični majici svetovnega prvaka lahko prvič nastopil že prihodnjo soboto (5. oktobra), ko bo dirkal na enodnevni italijanski klasiki Giro dell'Emilia v Bologni. Tam je svojo udeležbo napovedal tudi Primož Roglič, trikratni zmagovalec omenjene preizkušnje (2019, 2021 in 2023), ki je bil včeraj navdušen nad zgodovinskim trenutkom za slovensko kolesarstvo.

Mavrična majica se bo z ramen Mathieuja van der Poela preselila na Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage Pogačar bo na delu najverjetneje tudi v torek, 8. oktobra, ko bo na sporedu dirka treh dolin Varesine (Tre Valli Varesine), oba najboljša slovenska kolesarja pa sta tudi na štartni listi zadnjega kolesarskega spomenika sezone, Dirke po Lombardiji (sobota, 12. oktobra), kjer je Pogačar zmagal že trikrat zapored (2021, 2022 in 2023), uspeh pa si seveda želi ponoviti še četrtič v nizu.

Na 252 kilometrov dolgi, slikoviti dirki od Bergama do jezera Como, se obeta močna konkurenca. Na štartni listi bodo tudi dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Aleksander Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe), Wilco Kelderman in Attila Valter (Team Visma | Lease a Bike) ... Lombardija bo zadnja uradna dirka v karieri 41-letnega Italijana Domenica Pozzoviva (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè). Nizozemec Mathieu van der Poel bo dirko izpustil, bo pa prihodnjo nedeljo v Belgiji nastopil na svetovnem prvenstvu na makadamu, kjer bo naslov branil Matej Mohorič.

Info @Gazzetta_it - Also in the press conference with written press after Worlds in Zurich, @mathieuvdpoel @AlpecinDCK just confirmed that he won't be at @IlLombardia on 12 october, he will do gravel worlds next sunday @cycling_podcast