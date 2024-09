Pogačar spoznal posebno osebo, na njegov podvig se je odzval tudi Eddy Merckx #video

Tadej Pogačar je v nedeljo srečal in pozdravil ogromno ljudi, med njimi je imel priložnost spoznati tudi nekdanjega irskega kolesarja, 64-letnega Stephena Rocheja, edinega kolesarja poleg Eddyja Merckxa in zdaj Pogačarja, ki mu je v isti sezoni uspelo zmagati na italijanskem Giru, francoskem Toru in svetovnem prvenstvu. S sočnim komentarjem se je po koncu dirke oglasil tudi Merckx. "Biti moraš malo nor," je hudomušno komentiral Pogačarjev napad 101 kilometer pred ciljno črto.

Tadej Pogačar je včeraj svojo že tako impozantno sezono nadgradil še z naslovom svetovnega prvaka v cestni vožnji. S tem je osvojil ti. trojno krono, kot dosežek, ki ga sestavljajo zmage na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu imenujejo v svetu kolesarstva. Več o tem si lahko preberete v prispevku Kaj je trojna krona, ki si jo želi Tadej Pogačar?

Srečanja Pogačarja in Rocheja, lastnikov ti. kolesarske trojne krone:

Slovensko veselje po naslovu svetovnega prvaka:

To je pred njim uspelo le dvema kolesarjema Eddyju Merckxu, ki je leta 1974 po zmagi na Giru in Touru osvojil svetovno prvenstvo v Montrealu, in Ircu Stephenu Rocheju, ki je leta 1987, po zmagi na Giru in Touru v Beljaku odšprintal do mavrične majice.

A omenjeni trije niso edini, v ženski konkurenci se nekdanja kolesarka Annemiek van Vleuten lahko pohvali s še bolj impozantnim dosežkom. V isti sezoni (2022) ji je uspelo zmagati na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu, ter za nameček še na Vuelti, a je ob tem treba izpostaviti, da so grand touri kolesark krajši kot grandtouri kolesarskih kolegov.

Eddy Merckx: Biti moraš malo nor

Pogačarjevo impozantno predstavo z napadom 101 kilometer pred ciljem in 51 kilometrov dolgo solo vožnjo, je odprtih ust komentiral tudi Merckx. "Kar je naredil, je res neverjetno, ne najdem besed. Ta tip je brez konkurence," je v pogovoru za francoski Le Parisien dejal Belgijec, ki priznava, da si sam česa takega ne bi upal polotiti. "Moraš biti nor," je dejal. Tudi on je bil prepričan, tako kot večina, tudi glavna tekmeca Remco Evenepoel in Mathieu van der Poel, da se je za napad odločil prezgodaj. "Običajno je nemogoče zmagati z napadom 100 km pred ciljem, a njemu je uspelo. Je najmočnejši v svoji generaciji, o tem ni nobenega dvoma. Veste, pri moji starosti (79 let) me ni lahko impresionirati, a Pogačarju je uspelo. Vedel sem, da lahko postane prvak, nikoli pa si nisem predstavljal, da mu bo to uspelo na tak način. Res je največji, čestitam mu."

