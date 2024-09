"Kar je storil Tadej Pogačar, ni bilo v načrtu" #video

Perfekcija v režiji slovenske reprezentance in jasno v režiji neverjetnega Tadeja Pogačarja, ki je spisal novo posebno poglavje. Kot prvi Slovenec je osvojil prestižno mavrično majico za veliko zmago na cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Zürichu. V veliko pomoč so mu bili moštveni kolegi, ki so garali, da je nato 101 km do cilja uprizoril spektakel, nad katerim se je spet navduševal kolesarski svet.

Primož Roglič, Luka Mezgec, Domen Novak, Jan Tratnik, Jaka Primožič, Matevž Govekar, Matic Žumer in za piko na i Tadej Pogačar. To je bila slovenska reprezentanca, ki je tlakovala pot do premierne zlate medalje za slovensko kolesarstvo na članskem svetovnem prvenstvu.

Sicer to ni prva mavrična majica, saj jo je na mladinskem svetovnem prvenstvu in tistem do 23 let že osvojil Matej Mohorič, v nedeljo pa smo bili priča še članski. In to na kakšen način. Veličasten.

Tratnik takoj vedel, kaj mora narediti, ko je dobil informacijo od motorista

Prav vsi so prispevali svoj delež, da je Tadej Pogačar 101 km do cilja skočil. Za takšen skok se v karieri še ni odločil. Najprej je Novak navil tempo, nekaj je dodal še Roglič, nakar je na presenečenje vseh odskočil od glavnine Pogačar.

Jan Tratnik je še enkrat pokazal, kako velik ekipni igralec je. Foto: Reuters

Nato se je začel lov za ubežniki, med katerimi je bil Tratnik, ki je hitro počakal moštvenega kolega: "Že od štarta sem večkrat pokrival močne pobege. To je bila moja naloga. Čim dlje biti tudi ob Tadeju. Ko smo videli, da so v krogih napadle močne reprezentance, ni bilo drugega, da odreagiram. Ko sem od motorista izvedel, da je napadel, sem avtomatično vedel, kaj narediti. Počakal sem ga, nato pridobil nazaj minuto do ubežnikov, da je imel Tadej najboljše možne pogoje pred klancem. Ni bilo načrtovano. To ni playstation, da izpelješ plan A. Včasih B, drugič C. Da bo šel tako zgodaj ven, si pa tudi sam nisem mislil."

"Prvih 150 km je šlo po planu, potem ne več. Poznamo Tadeja."

Da se za takšen načrt niso dogovorili na sestanku, so poudarili vsi. In ker ima Tadej izjemen instinkt, kdaj napasti, se je to odločil že bistveno prej, kot je bilo zamišljeno. Letos je že na Strade Bianche uprizoril skok od daleč. Takrat je 80 km pred ciljem šel naprej. In celo v solo vožnji. "Prvih 150 km je šlo po planu, potem ne več. Poznamo Tadeja. Brezkompromisen dirkač je. Ko se je v štartu zdel prezgoden napad, ker so bile zadaj reprezentance številčne, se je nato začelo obračati v Tadejevo smer," je Mezgec razlagal v cilju.

Luka Mezgec je bil vesel uspeha reprezentančnega kolega. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Skupina je bila zelo močna. Za trenutek se je zdelo, da je šlo izven kontrole, ker so imeli 3 minute prednosti. Mislim, da je to Tadeja vzburilo, da je poslal Novaka, ki je takoj zbil minuto. Nato je sam izničil 2 minuti. Tratnik ga je zelo dobro počakal. Zelo dobra komunikacija je bila od ljudi ob cesti," je še razložil, zakaj je šel Tratnik v lov za ubežniki.

"Po grupi pogleda, kdo ne more in se odloči"

Od vseh moštvenih kolegov najbolje pozna Tadeja Domen Novak, saj sta moštvena kolega pri UAE Emirates. A tudi sam ni pričakoval, da se bo napad zgodil tako daleč od cilja: "Načrtovali smo zadnja dva kroga, da bi napadli. Ko je kaotična dirka, je treba kaotično odreagirati. Zelo močan beg je bil. Če ne bi reagirali, bi lahko šel beg do konca. Tadej ima zelo dober instinkt za druge kolesarje. Napade, ko vidi, da so v krizi. Po grupi pogleda, kdo ne more in se odloči."

Domen Novak je v tej sezoni že večkrat pomagal Tadeju Pogačarju do velikih uspeh. Zdaj še v reprezentančnem dresu. Foto: Guliverimage

Tadej je bil vesel pomoči ekipnega igralca Tratnika, ki ga je počakal, nato pa mu postavljal teren za nov napad: "Tadej je želel, da bi se izmenjevala, ampak sem mu rekel, naj ustavi, ker ima še 70 kilometrov do cilja. Videl je, da se mora umiriti in ne trošiti energije. Jasno mi je bilo, da ne bo nihče prišel pomagati, ker je bil Tadej v grupi. Vse je bilo na meni, da skušam držati prednost čim dlje, oziroma čim višjo do pod klanca."

Vse odtlej smo spremljali bravuro Tadeja Pogačarja, ki ni popuščal niti za hip. V velikem slogu je prišel v cilj z dvignjenima rokama in spisal novo pravljico slovenskega kolesarstva. Mavrična majica je bila njegov veliki cilj in od danes naprej bo lahko kolesaril v njej. Jasno kot beli dan je, da bo želel v njej zmagati še četrtič zapored na italijanskem spomeniku Dirki po Lombardiji in s tem zaokrožil izjemno leto, v katerem je med drugim osvojil dva Grand Toura – Giro d'Italia in Tour de France -, zdaj pa se veseli še naslova svetovnega prvaka v cestni dirki.