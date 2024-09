Selektor Gorazd Penko: Na čelu reprezentance me morajo nadomestiti drugi

Najboljši ženski uvrstitvi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Zürichu sta 17. mesto v kronometru in 24. na cestni dirki. Pod oba dosežka se je podpisala Urška Žigart , ki je v sobotnem pogovoru dejala , da je zadovoljna s svojima predstavama. Selektor Gorazd Penko je bil zadovoljen z njenim nastopom, dotaknil se je tudi svojega nadaljnjega trenerskega dela in prihodnosti slovenskega ženskega kolesarstva.

"Urška Žigart je vsekakor dosegla svojo najboljšo uvrstitev na SP-ju, za kar ji gredo izredne čestitke. Dirka bi bila že brez vremenskih okoliščin neverjetno težka, potem pa jo je vreme še bolj otežilo. Rekli smo jim, da če jih bo zeblo, naj se čim bolj borijo," je njeno predstavo na cestni dirki pokomentiral selektor ženske izbrane vrste Gorazd Penko, ki je že vrsto let na čelu stroke ženske reprezentance in je naredil veliko za žensko slovensko kolesarstvo, pred tem pa bil tudi selektor moške izbrane vrste.

Glede olimpijskih ne bi naredil nič drugače

Veliko kritik je bil deležen letos na račun izbire ekipe za olimpijske igre, ko na veliki oder ni poslal Urške Žigart, ki je kazala dobre predstave v tem koledarskem letu, bila tudi državna prvakinja v kronometru in cestni dirki. O tem je radijskemu kolegu Daretu Ruparju iz Vala 202 zaupal naslednje: "Selektorji so vedno vsaj nekajkrat v karieri pod pritiskom kritik. Verjetno bodo tudi nasledniki za mano čez nekaj let. Pritiski bodo takrat, ko bodo morali kaj pokazati, selekcionirati. To sprejmem kot normalen del selektorske službe. Popolnoma nič ne bi naredil drugače, ker sta obe Urški v svoji karierah pokazali marsikaj, poleg Eugenie Bujak in Polone Batagelj. Na svoje delo in na vse, kar so mi zaupali pokrovitelji, največ Mestna občina Ljubljana in BTC City, sem zelo ponosen. Neumno bi bilo, če bi rekel, da si ne bi želel, da se to delo nadaljuje."

Špela Kern, Urška Pintar in Urška Žigart so zastopale barve Slovenije na svetovnem prvenstvu v Zürichu. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Ob pogledu na širšo sliko ženskega kolesarstva pri nas pridemo hitro do zaključka, da pravega zaledja za zdaj ni na vidiku. Urška Pintar bo čez nekaj dni dopolnila 39 let, Bujak je štiri leta mlajša, Špela Kern ima še leto manj. Tako bi lahko kmalu ostalo le pri Urški Žigart, ki šteje 27 pomladi.

"Slovensko kolesarstvo rabi dekleta, ki napredujejo. Če pogledamo malce naprej, bo drugo leto Eugeniino zadnje leto in ostaneta le skupaj ona in Urška Žigart. Čez dve leti potem le Žigart, če se Niki Bobnar ne bo uspelo prebiti na najvišjo sceno. Enostavno bo potem le Urška, potem pa ne vidim, da bi kateremukoli dekletu uspelo priti na najvišji rang tekmovanj," pravi Penko, sicer športni direktor ekipe BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo, ki je v nadaljevanju podal svoje mnenje, kako gleda na usodo slovenskega ženskega cestnega kolesarstva: "Bomo videli. Kar bo v mojih močeh, bom storil, da se žensko kolesarstvo nadaljuje. Moja želja je, da v času svojega življenja vidim zmagovalko na Tour de Francu, oziroma na prireditvi, kot je svetovno prvenstvo. Upam, da nam bo z vztrajnostjo uspelo."

"Mislim, da je najbolj pametno, da se posvetim delu z mlajšimi"

S koncem leta se mu selektorska pogodba izteče, kakor tudi preostalim, ki so trenutno na čelu izbranih vrst. Kolesarska zveza Slovenije bo okoli novembra objavila razpis za selektorje, decembra naj bi bila znana nova ali stara imena, ki bodo vodila slovenske selekcije.

Urška Žigart je bila zelo zadovoljna z nastopom v kronometru. Foto: Guliverimage

Na vprašanje, ali bo rekel ženski reprezentanci nasvidenje, je za konec 63-letni Penko pristavil: "Mislim, da je najbolj pametno, da se enostavno posvetim delu z mlajšimi, kajti na čelu reprezentance me morajo nadomestiti drugi, saj je pri nas čelo reprezentance drugačno, kot je v drugih reprezentancah. Dejstvo je, da moraš dekleta spremljati čim več, jih voziti na dirke, zbirati sredstva. Bližam se 70. letu in nekako mi zdrav um ne da, da bi se vsak vikend vozil po 2 do 4 tisoč kilometrov. To je tudi želja mojih domačih. Verjetno bo šla moja nadaljnja kariera v tej smeri, kot ste povedali."