Podobno kot Danska bo tudi Nizozemska na svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga bo konec septembra gostil Kigali v Ruandi, poslala zgolj člansko ekipo, medtem ko se bodo mladinci in člani do 23 let osredotočili samo na evropsko prvenstvo (to bo na sporedu teden dni po svetovnem prvenstvu) in pokal narodov.

Nizozemska kolesarska zveza je svojo odločitev, da na svetovno prvenstvo, ki bo v Kigaliju v Ruandi med 21. in 28. septembrom, javnosti posredovala prek sporočila za javnost. Tako kot so to navedli pri Danski kolesarski zvezi, tudi nizozemska odločitev temelji na finančnem vidiku.

Nizozemci bodo svoje mlajše selekcije raje poslali na evropsko prvenstvo, ki je za mlajše kategorije izjemno pomembno (EP bo v kraju Drome-Ardeche v Franciji med 1. in 5. oktobrom, med SP in EP bo zgolj teden dni razmaka) in tekme pokala narodov, poroča specializirani kolesarski portal wielerflits.

Slovenija na prvenstvo z vsemi aduti

Da bo prvenstvo zelo drago, je že pred časom v intervjuju za Sportal povedal slovenski selektor Uroš Murn in že takrat ocenil, da Danci najverjetneje ne bodo edini, ki se bodo odločili za močan rez reprezentanc.

"Prvič s stroškovnega vidika, drugič zato, ker bo prvenstvo na visoki nadmorski višini (glavno mesto Kigali leži na nadmorski višini 1.850 metrov), na katero se moraš prej privaditi, kar je spet povezano s stroški, tretjič pa zato, ker je potovanje v Ruando rizično zaradi virusov in cepiva ali tablet, ki sodijo zraven. Mi bomo na svetovno prvenstvo poslali vse ekipe in jim zagotovili maksimalno podporo, ki jim jo lahko nudimo, se pravi od zdravnika, kuharja, maserja …" je še napovedal Murn, ki bo slovensko člansko reprezentanco vodil najmanj do olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028.

Preberite še: