V Zenici bo še posebej čustveno, v Tirani napeto

Danes bo odigranih šest kvalifikacijskih tekem za SP 2026. Začelo se bo že ob 15. uri, ko Bosna in Hercegovina ne bi smela imeti prevelikih težav s San Marinom. V torek bo nato gostovala še v Celju in se na prijateljski tekmi pomerila s Kekovo četo. Najboljši strelec 1. SNL Raul Florucz, Avstrijec romunskih korenin, bo zaradi poškodbe izpustil dvoboj med Avstrijo in Romunijo, Anglija se bo v Barceloni pomerila z Andoro, vroče pa bi bilo lahko v Tirani, kjer bo gostovala Srbija.

Kvalifikacije za SP 2026, 3. krog:

Sobota, 7. junij:

Pred tekmo s San Marinom so se navijači Bosne in Hercegovine predvsem spraševali o stanju Edina Džeka, ki je izpustil dva treninga, se je pa soigralcem pridružil na uradnem treningu pred tekmo. Selektor Sergej Barbarez je na novinarski konferenci spregovoril o Džeku in dejal, da je bila njegova odsotnost z dveh treningov posledica bolečin v hrbtu, a da bo danes del ekipe. Reprezentanca Bosne in Hercegovine se je do zdaj s San Marinom srečala dvakrat, obakrat v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v nogometu 2006. Zmaji so obakrat zmagali s skupno gol razliko 6:1.

Razprodano Bilino Polje bo sicer danes še posebej glasno pozdravilo Miralema Pjanića, ki se bo uradno poslovil od reprezentančnega dresa. "Vem, da sem vedno igral s srcem, da mi je bil dres reprezentance najpomembnejši skozi vso kariero in da mi je bilo najljubše igrati v Zenici v tistem vzdušju. To je bilo zame nekaj posebnega," je ob tem sporočil 35-letni Pjanić.

Thomas Tuchel z Angleži računa na nove tri točke. Foto: Reuters

Angleže čaka gostovanje pri Andori. Selektor Thomas Tuchel je dejal, da bo na igrišče poslal napadalno ekipo. Anglija med drugim ne bo imela na voljo napadalca Aston Ville Ollieja Watkinsa, potem ko se je "iz previdnosti zaradi lažje poškodbe" umaknil iz ekipe, zamenjave pa niso poklicali. Del ekipe ni niti Phil Foden, ki je Nogometno zvezo Anglije prosil, da ga izpusti iz ekipe za te dve tekmi.

Tuchel sicer kljub obračunu s 173. ekipo na Fifini lestvici vztraja, da Anglija tekme z Andoro ne bo jemala kot samoumevno. "To so kvalifikacije za svetovno prvenstvo in ne bomo je razvrednotili do razstavne tekme," je dejal. "Pristop bo zelo resen, imeli bomo postavo, ki bo napadala gol," je še dodal Tuchel.

Srbi v Albaniji

Zanimivo pa zna biti tudi v Tirani, kjer bo Albanija gostila Srbijo. Ob prihodu na letališče je v petek nogometaše Srbije že na pristajalni ploščadi čakal avtobus, ki jih je prepeljal do hotela, kjer bodo bivali med bivanjem v Tirani. Ves promet od letališča do hotela, z zavarovanim spremstvom, je bil zaprt, torej prost le za nogometaše Srbije. "Nikoli ne kalkuliramo. Osvojili bomo toliko točk, kot si jih zaslužimo. In v Tirano smo prišli zmagat, naredili bomo vse, da osvojimo tri točke," je pred tekmo sporočil trener Srbije Dragan Stojković Piksi.

Srbe čaka gostovanje v Tirani. Foto: Reuters

Slovenija bo uvodno tekmo igrala septembra

Na SP se bo uvrstilo 12 zmagovalcev skupin. 12 drugouvrščenih ekip in štiri moštva iz lige narodov, ki se niso uvrstila na prvo in drugo mesto, pa se bodo marca prihodnje leto v dodatnih kvalifikacijah pomerili za še štiri prosta mesta. Slovenija bo igrala v kvalifikacijski skupini B. Njene tekmice so Švica, Švedska in Kosovo. Uvodno tekmo bo igrala petega septembra, ko bo gostila Švedsko, tri dni pozneje pa bo gostovala v Švici.

