Hrvaška brez podcenjevanja: Kot da je Gibraltar Francija!

Danes bo odigranih šest kvalifikacijskih tekem za SP 2026. Zelo pestro bi znalo biti v Oslu, kjer bo Norveška gostila Italijo, Belgija bo poskušala upravičiti vlogo favorita v Severni Makedoniji, Češka doma proti Črni gori, ki jo vodi nekdanji trener Olimpije Robert Prosinečki, Hrvaška in Wales pa bi lahko imela strelske vaje proti palčkoma evropskega nogometa, Gibraltarju in Lihtejštajnu.

Kvalifikacije za SP 2026, 3. krog:

Petek, 6. junij:

Erling Haaland z Norveško še ni zaigral na velikem tekmovanju. Foto: Reuters Norvežani so nazadnje zaigrali na svetovnem prvenstvu leta 1998 v Franciji. Generacija, v kateri izstopajo Erling Haaland, Alexander Sorloth in Martin Odegaard, želi prekiniti dolg post nepojavljanja na velikih tekmovanjih. Če bo želela osvojiti prvo mesto v kvalifikacijah za SP 2026, bo morala prehiteti močno Italijo.

Tudi azzurri pa imajo ogromno motivacijo, saj jim je spodletelo v zadnjih dveh kvalifikacijskih ciklusih za svetovno prvenstvo. Ni jih bilo na SP 2018 in SP 2022, nov neuspeh pa bi mejil na katastrofo, saj tako nogometna dežela, kot so štirikratni svetovni prvaki, česa podobnega ni vajena. Kapetan Italije Gianluigi Donnrumma bo slab teden po osvojitvi lige prvakov s PSG naletel na enega najboljših napadalcev na svetu, Haalanda. Italijani bodo oslabljeni, saj bodo pogrešali pet pomembnih igralcev (Francesco Acerbi, Alessandro Buongiorno, Manuel Locatelli, Matteo Gabbia in Moise Kean).

Modrić in Perišić na klopi

Luka Modrić je za Hrvaško odigral kar 186 tekem. Foto: Reuters Hrvaški selektor Zlatko Dalić je pred uvodnim kvalifikacijskim srečanjem z Gibraltarjem, ki bo odigran na Portugalskem (stadion Algarve v Faru), previden. "Na Gibraltar se pripravljamo, kot da bi se pomerili s Francijo," je dejal hrvaški selektor, ki naj bi danes poslal v ogenj pomlajeno zasedbo, nekaj najbolj izkušenih igralcev, med njimi izstopata kapetan Luka Modrić in Ivan Perišić, pa naj bi bilo na klopi.

Modrić se po dolgem času ni udeležil reprezentančne akcije kot nogometaš madridskega Reala, pri 39 letih pa zanj vlada ogromno zanimanje, a se izkušeni Dalmatinec vse bolj spogleduje z idejo, da bi nadaljeval bogato kariero pri Milanu. Hrvaška bo prihodnji teden v drugem nastopu v kvalifikacijah za SP 2026 gostila Češko v Osijeku.

Slovenija bo uvodno tekmo igrala septembra

Na SP se bo uvrstilo 12 zmagovalcev skupin. Dvanajst drugouvrščenih ekip in štiri moštva iz lige narodov, ki se niso uvrstila na prvo in drugo mesto, pa se bodo marca prihodnje leto v dodatnih kvalifikacijah pomerili za še štiri prosta mesta. Slovenija bo igrala v kvalifikacijski skupini B. Njene tekmice so Švica, Švedska in Kosovo. Uvodno tekmo bo igrala petega septembra, ko bo gostila Švedsko, tri dni pozneje pa bo gostovala v Švici.

Sobota, 7. junij:

