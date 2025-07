Nekdanji selektor Italije: Nogomet mi je uničil življenje

Nekdanji selektor italijanske nogometni reprezentance Luciano Spalletti si še vedno ni povsem opomogel od tega, ko je junija po porazu proti Norveški (0:3) v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo zapustil selektorsko mesto. Pogodbo je prekinil sporazumno, saj je bil nastop Italije na svetovnem prvenstvu resno ogrožen. Spalletti je v intervjuju za La Repubblico priznal, da se zaradi poraza počuti zelo slabo in da zaradi njega ponoči ne more spati.

"Nogomet mi je uničil življenje. Imam ga raje kot samega sebe. Zaradi njega sem žrtvoval odnose z ljudmi, ki so mi bili najbližje. Poraz proti Norveški me preganja in mi jemlje spanec. Ta občutek ne bo nikoli izginil. Tista tekma je imela velik vpliv name, nenehno razmišljam o njej. Včasih se počutim srečnega, a me takoj preplavi slab občutek," je bil iskren nekdanji selektor Italije.

"Ko so me poklicali, naj prevzamem reprezentanco, nisem poslušal svojih občutkov. Ko te pokliče Italija, moraš biti pripravljen in popolnoma predan. To je bila moja napaka. Vodila so me čustva pripadnosti in identitete. Bil sem izredno ponosen, a vse skupaj je bilo zame preveč," je priznal Luciano Spalletti.

Šestinšestdesetletni trener z bogato kariero je azzure vodil od septembra 2023 do junija 2025. Pod njegovim vodstvom je Italija lani na evropskem prvenstvu v skupinskem delu izločila Hrvaško. Spalletti je je v svoji karieri vodil številne znamenite klube, od Napolija, Interja, Rome, Zenita, Udineseja, Ancone, Venezije, Sampdorie in Empolija, največji uspeh v trenerski karieri je osvojitev italijanskega prvenstva z Napolijem leta 2023.

Preberite še: