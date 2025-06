Italijanski nogometaši so kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026 začeli z blamažo v Oslu, kjer so z Norvežani izgubili z 0:3 in si močno otežili pot do neposrednega napredovanja na mondial. Še preden so v ponedeljek odigrali drugo tekmo in premagali Moldavijo, je postalo jasno, da se selektor Luciano Spalletti po obračunu z Moldavci poslavlja.

Predsednik italijanske nogometne zveze Gabriele Gravina in sodelavci so se podali v lov za novim selektorjem. Mnogi pristaši azzurrov, ki ne morejo biti zadovoljni s trenutno podobo svoje reprezentance, so si na selektorskem stolčku želeli Claudia Raniera. A njihova želja se ne bo uresničila.

73-letni strokovnjak, ki je v zadnji sezoni uspešno treniral Romo, je namreč danes dal vedeti, da ponujene službe ne bo sprejel. Kot pravi, bo še naprej deloval v klubskem nogometu, in sicer v vodstva kluba iz Rima.

"Zahvaljujem se predsedniku Gravini za priložnost, gre za veliko čast," je med drugim dejal za agencijo Ansa. Dodal je, da si je vzel čas za dolg in temeljit premislek, po katerem se je odločil, da priložnost zavrne.

Med potencialnimi kandidati za selektorja Italijani omenjajo Roberta Mancinija, Daniela De Rossija, Fabia Cannavara in Gennara Gattusa.