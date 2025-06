Po sramotnem porazu izgubil službo, Italija išče novega selektorja

Italijanski selektor Luciano Spalletti je plačal drago ceno za visok poraz Azzurrov na petkovi kvalifikacijski tekmi za SP 2026. Italijani so v Oslu izgubili z 0:3 in prikazali bledo predstavo. V ponedeljek bo vodil reprezentanco še na dvoboj proti Moldaviji, nato pa zapustil odgovorni položaj. To je potrdil na novinarski konferenci, v Italiji pa se že sprašujejo, kdo ga bo nasledil na vročem stolčku.