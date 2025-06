Norvežani z zaušnico Italijanom, strelske vaje Hrvatov

Kvalifikacije za SP 2026, 3. krog:

Petek, 6. junij:

Norvežani so nazadnje zaigrali na svetovnem prvenstvu leta 1998 v Franciji. Generacija, v kateri izstopajo Erling Haaland, Alexander Sorloth in Martin Odegaard, želi prekiniti dolg post nepojavljanja na velikih tekmovanjih. Če bo želela osvojiti prvo mesto v kvalifikacijah za SP 2026, bo morala prehiteti močno Italijo, s tekmo v Oslu pa je pokazala, da misli resno, potem ko je zmagala s kar 3:0. Za skandinavsko izbrano vrsto je to tretja zmaga v skupini I.

Haaland je zadel za 3:0. Foto: Reuters

Italijani so bili oslabljeni, saj so pogrešali pet pomembnih igralcev (Francesco Acerbi, Alessandro Buongiorno, Manuel Locatelli, Matteo Gabbia in Moise Kean), kar je bila voda na mlin za norveški napad. V 14. minuti je za vodstvo poskrbel Alexander Sorloth, 20 minut kasneje je v polno meril Antonio Nusa, piko na i in za visoko vodstvo 3:0 po le 42 minutah tekme pa je poskrbel zvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland.

Azzurrom je spodletelo v zadnjih dveh kvalifikacijskih ciklusih za svetovno prvenstvo. Ni jih bilo na SP 2018 in SP 2022, nov neuspeh pa bi mejil na katastrofo, saj tako nogometna dežela, kot so štirikratni svetovni prvaki, česa podobnega ni vajena.

Na drugem dvoboju v tej skupini so Izraelci z dvema goloma Dana Bitona (39., 49.) in enega Mohammeda Abuja Fanija (90.) v Tallinnu slavili s 3:1, za gostitelje je edini gol dosegel Mattias Kait (31.).

Hrvati so zmagali s kar 7:0. Foto: Reuters

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je bil pred uvodnim kvalifikacijskim srečanjem z Gibraltarjem, ki bo odigran na Portugalskem (stadion Algarve v Faru), previden, a je bilo to odveč, saj je njegova zasedba slavila s kar 7:0. Strelske vaje Hrvatov je v 28. minuti odprl Mario Pašalić, le dve minut kasneje je v polno meril še Ante Budimir. V drugem polčasu so hrvaški nogometaši zadevali kot po tekočem traku. V 60. minuti je na 3:0 povišal Franjo Ivanović, ki je nato zadel še tri minute kasneje. V 73. minuti je gol dodal še Ivan Perišić, v zaključku pa je piko na i z dvema zadetkoma za končnih 7:0 dodal še Andrej Kramarić.

Luka Modrić, ki je igral od 64. minute, se po dolgem času ni udeležil reprezentančne akcije kot nogometaš madridskega Reala, pri 39 letih pa zanj vlada ogromno zanimanje, a se izkušeni Dalmatinec vse bolj spogleduje z idejo, da bi nadaljeval bogato kariero pri Milanu. Hrvaška bo prihodnji teden v drugem nastopu v kvalifikacijah za SP 2026 gostila Češko v Osijeku.

Tretje kvalifikacijske zmage se je v skupini L veselila Češka, potem ko je v Pragi premagala Črno goro z 2:0. Za Čehe sta zadela Adam Hložek (23.) in Patrik Schick (65.).

Severna Makedonija je v Skopju igrala neodločeno 1:1 proti favorizirani Belgiji. Gostujočo zasedbo je v vodstvo v 28. minuti popeljal Maxim De Cuyper, izenačujoči gol pa je dosegel Ezgjan Alioski v 87. minuti.

Slovenija se bo za vstopnico za SP 2026 potegovala jeseni proti Švici, Švedski in Kosovu. Foto: Guliverimage

Slovenija bo uvodno tekmo igrala septembra

Na SP se bo uvrstilo 12 zmagovalcev skupin. Dvanajst drugouvrščenih ekip in štiri moštva iz lige narodov, ki se niso uvrstila na prvo in drugo mesto, pa se bodo marca prihodnje leto v dodatnih kvalifikacijah pomerili za še štiri prosta mesta. Slovenija bo igrala v kvalifikacijski skupini B. Njene tekmice so Švica, Švedska in Kosovo. Uvodno tekmo bo igrala petega septembra, ko bo gostila Švedsko, tri dni pozneje pa bo gostovala v Švici.

