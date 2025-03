Olimpijin napadalec slavil v Moldaviji

V evropskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki tekme drugega kroga v torek igrajo reprezentance v skupinah I, J in L. Na prvi torkovi tekmi med Moldavijo in Estonijo je bil na klopi tudi Sloveniji znano ime, to je napadalec Olimpije Alex Tamm. Vstopil je v 66. minuti, ko so Estonci vodili z 2:0. Na koncu so zmagali s 3:2.