Nadaljuje se boj za SP

Potem ko so v nedeljo postali znani pomembni odgovori na vprašanja v ligi narodov, se bodo danes nadaljevale kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. Angleže po zmagi nad Albanijo tokrat čaka domač obračun z Latvijo. Bosna in Hercegovina bo gostila Ciper, Poljska bo novo zmago lovila proti Malti.