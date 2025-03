Četrtfinale lige narodov dokončno oblikoval kvalifikacije za SP 2026

Osmerica ekip je glede na dosežke našla svoje mesto v posameznih skupinah. Na slovensko skupino B, kjer so še Švica, Švedska in Kosovo, to ni imelo vpliva. Slovenci bodo kvalifikacije odigrali med 5. septembrom in 18. novembrom 2025, prvi tekmeci pa bodo Švedi.

Na SP se bo uvrstilo 12 zmagovalcev skupin. Dvanajst drugouvrščenih ekip in štiri moštva iz lige narodov, ki se niso uvrstila na prvo in drugo mesto, pa se bo marca prihodnje leto v dodatnih kvalifikacijah pomerilo za še štiri prosta mesta.

Kvalifikacijske skupine za SP 2026:

- skupina A: Nemčija, Slovaška, Severna Irska, Luksemburg

- skupina B: Švica, Švedska, Slovenija, Kosovo

- skupina C: Danska, Grčija, Škotska, Belorusija

- skupina D: Francija, Ukrajina, Islandija, Azerbajdžan

- skupina E: Španija, Turčija, Gruzija, Bolgarija

- skupina F: Portugalska, Madžarska, Irska, Armenija

- skupina G: Nizozemska, Poljska, Finska, Litva, Malta

- skupina H: Avstrija, Romunija, Bosna in Hercegovina, Ciper, San Marino

- skupina I: Italija, Norveška, Izrael, Estonija, Moldavija

- skupina J: Belgija, Wales, Severna Makedonija, Kazahstan, Lihtenštajn

- skupina K: Anglija, Srbija, Albanija, Latvija, Andora

- skupina L: Hrvaška, Češka, Črna Gora, Ferski otoki, Gibraltar.

Preberite še: