Selektor Matjaž Kek s postavo pred dvobojem ni presenetil. Med udarnih 11 se je po premoru zaradi kartonov vrnil Adam Gnezda Čerin, Žan Vipotnik pa je nadomestil poškodovanega Jana Mlakarja.

Slovaki so zapretili že v prvi minuti. Sam je na robu kazenskega prostora po zmedi v slovenski obrambi ostal Ondrej Duda, a na koncu meril za las mimo vrat Jana Oblaka. V šesti minuti pa so bili prvič nevarni tudi Slovenci. Lepo je po desni gostujoči obrambi ušel Petar Stojanović, v sredini lepo našel Benjamina Šeška, ta pa je z blagim udarcem zgolj ogrel dlani Martina Dubravke. Po odbitku v kazenskem prostoru je Matuš Bero v deseti minuti prvič ogrel tudi Oblakove dlani, že v naslednjem napadu pa je naveza Stojanović - Šeško poskrbela za novo priložnost, a napadalec Leipziga je mrežo Slovakov stresel zgolj z zunanje strani.

Kmalu zatem je prišel do strela tudi Stojanović, a Slovaki so njegov poizkus blokirali. Slovenija je tako prišla sploh do prvega kota v boju za obstanek. Po njem je Tomaš Suslov sam stekel proti slovenskim vratom, prav Stojanović pa je z izjemnim drsečim štartom poskrbel, da do večje nevarnosti ni prišlo. V 17. minuti so slovensko mrežo z zunanje strani prek Roberta Boženika stresli tudi gostje. Po novem protinapadu Slovakov je spet zapretil Suslov, a zgrešil cilj. Naslednjo priložnost je spet zapravil Šeško, ki je slabo zadel žogo, nato pa je Duda z razdalje sprožil pravi projektil, a tudi on je bil nenatančen.

Po pol ure igre Šeško "zares" ogrel Dubravko

V 30. minuti pa prva "prava" priložnost za Šeška. Lepo si je z obratom namestil žogo in sprožil v bližnji zgornji kot, z lepo obrambo pa se je izkazal Dubravka. Sledil je kot, po katerem je Radečan prišel še do strela z glavo, a le za las zgrešil cilj. V 37. minuti so do prvega kota prišli tudi Slovaki in zapretili. Najprej je strel z glavo Ivana Schranza ubranil Oblak, nato pa je dvakrat sprožil David Hancko. Prvi strel so Slovenci blokirali, drugi pa je zletel mimo vrat. Boženik je prišel v 45. minuti do novega strela z glavo, a slabo sprožil in žoga je bila lahek plen za Oblaka. Na drugi strani je Stojanović nato zaposlil Žana Vipotnika, ki je žogo lepo sprejel, nato pa slabo sprožil. Kljub vsem priložnostim sta tako vratarja svoji mreži ohranila nedotaknjeni.

Prvo priložnost v drugem polčasu je imel v 48. minuti ponovno Šeško. Mladi napadalec je šel sam proti Dubravki, a ta mu je strel odbil z ramenom. Kmalu so bili nevarni tudi Slovaki, a nevarno podajo v kazenski prostor je Oblak izbil. Do 60. minute nato večjih nevarnosti za oba vratarja ni bilo, nato pa je z oba kazenskega prostora sprožil Duda. Žoga je letela točno po sredini vrat in bila lahek plen za Oblaka. Kmalu zatem je kot prvi na srečanju po prekršku nad kapetanom Slovaške Milanom Škriniarjem porumenel Adam Gnezda Čerin. Slovaki so imeli prosti strel s kakih 22 metrov, Suslov pa je zadel le živi zid Slovenije.

Vratarja junaka zaključnih minut rednega dela

Po prodoru Stojanoviča po levi strani je prekršek nad njim storil Duda in se kot prvi izmed gostov znašel v beležnici Istvana Kovacsa. Še pred izvedbo prostega strela je prvo potezo potegnil Kek in Sandija Lovrića je na terenu zamenjal Dejan Petrovič. Slovaki so v 72. minuti po preigravanju Dude prek Suslova spet zapretili, a slednji je žogo poslal visoko prek vrat. Kmalu zatem so prvi menjavi opravili tudi gostje. V 83. minuti je slovenski selektor opravil še drugo menjavo. Jon Gorenc Stanković je zamenjal Vipotnika.

Benjamin Šeško je kar nekajkrat ogrel dlani Martina Dubravke, a v rednem delu ni zabil. Foto: Aleš Fevžer

V 87. je po prekršku ob nevarnem protinapadu Slovakov porumenel še Vanja Drkušić. Iz kota je nevaren predložek takoj po tej akciji poslal Duda, žogo je proti vratom z glavo lepo preusmeril Hancko, z izjemno obrambo pa se je izkazal Oblak. V 90. minuti je Timija Maxa Elšnika na terenu zamenjal Blaž Kramer, četrti sodnik pa je pokazal, da se bo srečanje podaljšalo še za štiri minute. V 92. minuti je bil spet v prvem planu Šeško. Z roba kazenskega prostora je sprožil pravi projektil, a tako kot Oblak se tudi Dubravka ni dal. Tako kot na Slovaškem se je redni del končal brez zadetkov in srečanje se je prevesilo v podaljšek.

Gnezda Čerin poskrbel za vodstvo Slovenije

V 95. minuti pa delirij na tribunah stadiona v Stožicah. Lepo akcijo rezervistov Petroviča in Kramerja na desni je prvi zaključil s predložkom v kazenski prostor, tam pa so Slovaki pozabili na Gnezdo Čerina, ki je z glavo premagal Dubravko. Slovaški selektor je hitro osvežil svoje moštvo, nato pa se je zaiskrilo pred slovensko klopjo. Epilog je bil rumeni karton za Suslova in Jako Bijola. Za tem je po prekršku na slovenski strani porumenel tudi Petrovič. Do konca prvega dela podaljška priložnosti več ni smo videli.

Veselje Slovenije ob zadetku za 1:0. Foto: Aleš Fevžer

Lubomir Tupta, ki je vstopil pred začetkom drugega dela podaljška, se je kmalu sam znašel pred Oblakom, a slovenski čuvaj mreže se še enkrat več ni dal. Sodnik je nato dvignil tudi zastavico, saj je bol Slovak krepko v nedovoljenem položaju. V 112. minuti je po prekršku nad Stojanovićem porumenel še Stanislav Lobotka, ki je po lastni napaki preprečil morebiten nevaren napad Slovenije. Minuto za tem so bili Slovaki po preigravanju Lukaša Haraslina spet nevarni, Tupta pa ni uspel žoge preusmeriti proti vratom in domači so jo izbili v kot.

Kramer imel "match" žogo, obramba je zdržala

Po kotu pa izjemna priložnost na drugi strani. Kramer je stekel sam proti Dubravki, a slovaški čuvaj mreže je poskrbel, da so Slovaki ohranili upanje na izenačenje. Kramer je nato po akciji po kotu sprožil še z glavo, znova pa je bil na mestu slovaški vratar. Po novem predložku Suslova je z glavo neovirano v kazenskem prostoru Slovenije sprožil Laszlo Benes, a zgrešil cilj. V naslednjem napadu je porumenel še Kramer. V 120. minuti pa spet podaja Suslova, izjemna priložnost za Samuela Mraza, na mestu pa spet Oblak. Mraz je bil tudi v prepovedanem položaju.

Po tem je Kek opravil dvojno menjavo. Na teren sta prišla David Brekalo in Adrian Zeljković, na klop pa ob stoječih ovacijah Žan Karničnik in strelec Gnezda Čerin. V drugi minuti dodatka je Erik Janža s prostega strela zadel živi zid, Slovenija pa je zdržala še zadnji napad Slovakov in se veselila obstanka v ligi B ligi narodov. Slovenija se tako ni izneverila statistiki in na domačih tleh ostaja neporažena proti Slovaški.

Ronaldo čuti napetost

Cristiano Ronaldo želi s Portugalsko še drugič osvojiti ligo narodov. Foto: Reuters Danes bo skupno v ligi narodov kar dvanajst končnih odločitev, hkrati pa bodo odpravljene tudi vse neznanke glede sestav kvalifikacijskih skupin za SP 2026. Znani bodo vsi polfinalisti, ki se bodo junija potegovali za končno lovoriko. To brani aktualni evropski prvak Španija, ki bo zvečer v Valencii pričakala Nizozemsko, s katero se je pred tremi dnevi razšla brez zmagovalca (2:2).

Portugalska, pri kateri bi lahko znova zaigral kapetan Cristiano Ronaldo, bo skušala na stadionu Jose Alvalade, kjer je 40-letni superzvezdnik pred davnimi leti nosil dres Sportinga, izločiti Dansko. Skandinavci so prvo tekmo dobili z 1:0, veliko prahu pa je dvignil Rasmus Hojlund, ki je po zadetku oponašal značilno proslavljanje zadetkov CR7. Po dvoboju je 22-letni napadalec pojasnil, da je nameraval s tem dejanjem izkazati čast svojemu 18 let starejšemu idolu, zaradi katerega je tudi prestopil k Manchester Unitedu. Sodnik srečanja v Lizboni bo Slovenec Slavko Vinčić. "V zraku se čuti napetost. Tega ne moremo skrivati. Vse je bolj stresno, saj nujno potrebujemo zmago, a to je tudi lepota nogometa," je Ronaldo nagovoril navijače, da bodo danes njihov 12. igralec.

Nemci bodo v Dortmundu na stadionu Signal Iduna Park, kjer pričakujejo dobrih 81 tisoč gledalcev, gostili Italijo. Na istem prizorišču so se pred 19 leti v polfinalu svetovnega prvenstva veselili Azzurri. Po podaljšku so zmagali z 2:0. Kako bo tokrat? Elf ima pod vodstvom Juliana Nagelsmanna v žepu tesno prednost s prve tekme v Milanu (2:1).

Hrvati nazadnje v gosteh premagali Francijo

Največjo prednost izmed četrtfinalistov bo presenetljivo branila Hrvaška. Slovenska soseda je v četrtek na razprodanem Poljudu na krilih razigranega veterana Ivana Perišića premagala Francijo z 2:0, zdaj pa bo skušala na Stade de Franceu ubraniti prednost in se še drugič zapored prebiti na zaključni turnir lige narodov.

Superzvezdnik Francije in madridskega Reala Kylian Mbappe je v četrtek v Splitu ostal praznih rok proti Hrvaški. Foto: Reuters

Galski petelini se želijo maščevati ognjenim. Ko so nazadnje gostili Hrvaško na stadionu v predmestju Pariza, so doživeli boleč udarec, saj so jih varovanci Zlatka Dalića v ligi narodov premagali z 1:0. Edini zadetek je po strelu z bele točke dosegel kapetan Luka Modrić, ki se bliža čarobni meji 200 nastopov za izbrano vrsto. Danes bo nastopil že 186. Francoski selektor Didier Deschamps bo najverjetneje prevetril začetno enajsterico. V obrambni vrsti bi lahko Dayot Upamecano vskočil namesto Ibrahime Konateja, Edouard Camavinga in Manu Kone pa bi lahko v zvezni vrsti zamenjala Mattea Guendouzija in Adriena Rabiota.

Napeto je tudi v boju za obstanek oziroma preboj v ligo A. Srbija je na stadionu Rajka Mitića v Beogradu gostila Avstrijce, s katerimi se je v četrtek na Dunaju razšla z 1:1. Tokrat so Srbi slavili z 2:0 in si zagotovili obstanek med elito. Turki so branili prednost s 3:1 na Madžarskem in jo po zmagi s 3:0 gladko tudi ubranili. Škoti so bili na Hampden Parku v odličnem položaju, saj so na prvi tekmi v Grčiji zmagali z 1:0, a gostje so po zmagi s 3:0 napredovali v ligo A. Belgija se spogleduje z novim razočaranjem, saj je na prvi tekmi na nevtralnem prizorišču v Španiji izgubila proti Ukrajini z 1:3. V Genku bo skušala nadoknaditi zaostanek. Rdeči vragi bi lahko tako padli v ligo B, v kateri želi obstati Kekova četa.

