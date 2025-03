Oblak na zaspani tekmi reševal Slovenijo, Hrvatom se smeji, razočaranje za Ronalda

Danes se je odvil zelo pester nogometni četrtek, v ligi narodov je bilo na sporedu kar 12 tekem. Slovenski nogometaši so na prvi tekmi za obstanek v drugem najmočnejšem rangu lige narodov z 0:0 remizirali na Slovaškem, kjer je slovenski selektor pogrešal kar nekaj pomembnih igralcev, poškodoval se je še Jan Mlakar. V nedeljo pa sledi povratno srečanje v Ljubljani. Osem najboljših izbranih vrst pa se je pomerilo na prvih četrtfinalnih tekmah. Nizozemci so na domačih tleh z 2:2 remizirali z evropskimi prvaki Španci, Nemci so po preobratu z 2:1 premagali Italijane, Hrvati so z 2:0 ugnali svetovne podprvake Francoze, Portugalska pa je z lovcem na rekorde Cristianom Ronaldom z 0:1 klonila na Danskem.

Slovaška : Slovenija 0:0 Stadion Tehelne pole, gledalcev 12.545, sodniki: Mariani, Bindoni, Tegoni (vsi Italija).

Strelci: /.

Slovaška: Dubravka, Hancko, Škriniar, Vavro (od 11. Obert, od 46. Mesik), Gyömber, Duda (od 84. Benes), Lobotka, Bero, Haraslin (od 77. Schranz), Suslov, Boženik (od 77. Mraz).

Slovenija: Oblak, Janža, Bijol, Drkušić, Karničnik, Elšnik (od 78. Gorenc Stanković), Petrovič, Lovrić (od 90. Zeljković), Stojanović (od 78. Horvat), Mlakar (od 31. Vipotnik), Šeško (od 90. Kramer).

Rumeni karton: Petrovič.

Rdeči karton: /.

V slovenski vrsti so si pred tekmo na stadionu Tehelne pole, kjer se je zbralo približno 13 tisoč gledalcev, od tega tudi nekaj sto slovenskih navijačev, želeli zmago, a so se glede na prikazano v večini obračuna bolj osredotočili na to, da se v Ljubljano vrnejo z nedotaknjeno mrežo. Obramba je svoje opravila, za še bolj zaželen obstanek v ligi B pa bo v nedeljo moral svoje narediti tudi napadalni odsek. Ekipi sta se sicer igrali deseto medsebojno tekmo, Slovenci imajo tri zmage, Slovaki dve, pet tekem pa se je končale neodločeno.

Še pred srečanjem so se Slovaki v Bratislavi poklonili svojemu nogometašu Juraju Kučki, ki je uradno sklenil reprezentančno pot, ob tem pa je ob ganljivem slovesu potočil tudi nekaj solz. Po zelo mirnem začetku, v kateri je bila posest bolj na strani Slovaške, je bil domači strateg Francesco Calzona prisiljen v zamenjavo, saj se je poškodoval Denis Vavro, ki ga je zamenjal Adam Obert. v 14. minuti so imeli Slovaki odlično priložnost, do strela tik pred vrati Jana Oblaka je prišel Ondrej Duda, a je žogo v zadnjem trenutku blokiral Žan Karničnik. V 21. minuti pa je prvič vendarle zapretila tudi Slovenija, a je poskus Sandija Lovrića, ki se je znašel v odličnem položaju, ubranil Martin Dubravka.

Slovenci se z gostovanja na Slovaškem vračajo z izidom 0:0. Foto: Guliverimage

Hitreje kot načrtovano pa je moral po prvi menjavi poseči tudi Matjaž Kek, saj se je poškodoval Jan Mlakar, na zelenici pa ga je zamenjal Žan Vipotnik. Slovaki so nato imeli nadzor nad dogajanjem na zelenici, a je dogajanje minilo precej brez pretresov do 43. minute, ko se je po izjemnem strelu z glavo Tomaša Suslova izvrstno izkazal Oblak, ki je Slovenijo rešil pred zadetkom. Prvi polčas se je končal brez golov.

Jan Mlakar je moral v 31. minuti zapustiti igrišče zaradi poškodbe. Foto: Guliverimage

Slovenski vratar se je znova izkazal v 60. minuti, ko je vnovič odlično posredoval po samostojni akciji in strelu Suslova. Slovaki so imeli tudi v nadaljevanju pobudo, a resneje vrat Oblaka niso več ogrozili, brez pravih priložnosti pa so bili tudi Slovenci, ki bodo tako zadetke lovili v nedeljo v Ljubljani (18.00).

Slovenija zaradi kazni tokrat ni mogla računati na Adama Gnezdo Čerina, zaradi poškodb pa so bili na stranskem tiru Andraž Šporar, Svit Sešlar in Igor Vekić. Že pred tem je bil za marčevski termin izgubljen Žan Celar. Najmočnejše zasedbe ni mogla danes predstaviti niti Slovaška. V napadu ni bilo najboljšega strelca v skupinskem delu lige narodov Davida Strelca, manjkalo je še nekaj pomembnih členov reprezentance, ki je na jakostni lestvici Fife 14 mest pred Slovenijo.

Slovenski navijači pred tekmo pred stadionom:

Hrvati v Splitu premagali Francoze

Aktualna izvedba lige narodov vključuje nekaj novosti, spremenil se je tekmovalni format, temu primerno pa so še pomembnejše tekme v marčevskem terminu, ko se ponavadi niso igrala srečanja s tako pomembnim vložkom. Prvič v zgodovini se v izločilnem delu lige narodov za lovoriko, to so do zdaj osvojile le Portugalska, Francija in Španija, poteguje osem reprezentanc. Danes so se odvile prve četrtfinalne tekme, v naši soseščini pa kar dva spektakla.

Hrvaška je v Splitu na razprodanem Poljudu z 2:0 premagala Francijo, ki si sicer želi postati prva reprezentanca z dvema naslovoma lige narodov, a jo čaka težko delo. V Splitu je bil v središču pozornosti Kylian Mbappe, ki pa tokrat ni zadel. Zvezdnik madridskega Reala se je po šestih mesecih vrnil v izbrano vrsto, veliko bolj razpoložen pa je bil na koncu njegov klubski soigralec Luka Modrić. Danes je za ognjene vknjižil že 185. nastop, glede na njegovo izjemno fizično pripravljenost pa ne bi čudilo, če bi Dalmatinec kmalu vstopil v klub 200.

Hrvati so povedli v 26. minuti. Foto: Reuters

Hrvati so pred domačimi navijači v osmi minuti zapravili najstrožjo kazen, iz bele pike je bil neuspešen Andrej Kramarić, njegov poskus je ubranil Mike Maignan. A Hrvati zapravljene priložnosti niso dolgo objokovali, saj je v 26. minuti za vodstvo z 1:0 poskrbel Ante Budimir. Za še večje veselje je v podaljšku prvega polčasa poskrbel še Ivan Perišić, ki je povišal na 2:0 in s tem pred povratnim srečanjem poskrbel za lepo prednost slovenskih južnih sosedov. Ta gol je Perišića postavil na drugo mesto v hrvaški izbrani vrsti (34), prehitel je Maria Mandžukića. Pred njim je zdaj s 45 le še Davor Šuker.

Nov mejnik, a tudi poraz Cristiana Ronalda

Na Danskem je domača reprezentanca z 1:0 premagala Portugalsko, za katero je Cristiano Ronaldo igral prvo tekmo, odkar je 5. februarja dopolnil 40 let. Kapetan Portugalske je za domovino nastopil že 218., a jo končal razočaran. Danski nogometaši so imeli že v 24. minuti veliko priložnost za vodstvo, a je strel Christiana Eriksena iz bele pike branil Diogo Costa. So pa domači v zaključku tekme vendarle prišli do prednosti, v 79. minuti je za 1:0 zadel član Manchester Uniteda Rasmus Hojlund.

Kapetan Portugalske je za domovino nastopil že 218., a jo sklenil razočaran. Foto: Reuters

Nizozemska je v Rotterdamu, ravno tam, kjer je Španija lani osvojila ligo narodov, ko je v finalu po strelih z bele točke premagala Hrvaško, z 2:2 remizirala z evropskimi prvaki Španci. Selektor tulipanov Ronald Koeman je pred tekmo opozoril na mladi sili rdeče furije, Lamineja Yamala in Nica Williamsa. Ravno slednji je v deveti minuti po podaji Pedrija zadel za 1:0. Domači so hitro odgovorili, v 28. minuti je na 1:1 poravnal Cody Gakpo, za popoln preobrat pa je v 46. minuti z zadetkom za 2:1 poskrbel Tijjani Reijnders. Nizozemci so v 82. minuti ostali brez izključenega Jorrela Hata, Španci pa so tudi na račun tega preko Mikela Merina v 93. minuti izenačili na 2:2.

Nizozemska in Španija sta se razšli z 2:2. Foto: Reuters

Italija nadaljuje slab niz proti Nemčiji, ki je ni premagala že sedem tekem zapored. Tokrat je elf z 2:1 zmagal na San Siru. V napadu Azzurrov je bil po poškodbi najboljšega strelca serie A Matea Reteguija (Atalanta) Moise Kean, mladi zvezdnik Fiorentine, ki se bo prihodnji mesec spopadel s Celjem v četrtfinalu konferenčne lige. Moči v napadu je združil z Giacomom Raspadorijem (Napoli). Tudi Nemci so bili oslabljeni v napadu, saj sta na seznamu poškodovanih zvezdnikov Arsenala Kai Havertz in Bayerja Florian Wirtz. Med vratnicama je stal kapetan Hoffenheima Oliver Baumann. Tega je v 10. minuti za vodstvo Italije z 1:0 premagal Sandro Tonali. Za 1:1 je v 49. minuti zadel Tim Kleindienst, ki je v igro vstopil na začetku drugega polčasa. Za preobrat Nemcev pa je v 77. minuti zabil Leon Goretzka.

Danes je bilo zelo zanimivo kar pri treh slovenskih sosedah, saj se je poleg Hrvaške in Italije pomembna tekma odvila tudi na Dunaju, kjer je Avstrija z 1:1 remizirala s Srbijo. To je bil prvi dvoboj kvalifikacij za preboj/obstanek v najmočnejšem rangu lige narodov. Turčija je na domačih tleh s 3:1 premagala Madžarsko, Grčija je z 0:1 klonila proti Škotski, Ukrajina pa je na nevtralnem prizorišču v Španiji (Murcia) s 3:1 ugnala Belgijo.

Liga narodov (četrtfinale in obstanek v ligi B ter C, prve tekme:

Četrtek, 20. marec:

Lestvice (skupinski del):