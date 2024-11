Neprepričljiva Slovenija izvlekla remi, Norveška napolnila mrežo

Od nedelje do torka se igrajo tekme zadnjega, šestega kroga skupinskega dela četrte izvedbe Uefine lige narodov. Naša pozornost je bila usmerjena na Dunaj, kjer je Slovenija v skupini B3 z domačo reprezentanco remizirala z 1:1. Avstrijci so zapravili vrsto priložnosti, Adam Gnezda Čerin pa je v 81. minuti to maščeval z golom za izenačenje. Medtem je Norveška napolnila mrežo Kazahstana (5:0) in s 13 točkami osvojila prvo mesto v skupini. Avstrija je na koncu druga (11 točk), Slovenija pa tretja z osmimi točkami in bo tako igrala kvalifikacije za obstanek v drugem kakovostnem razredu lige narodov.

Liga narodov, 5. krog (četrtek, petek, sobota)

Liga narodov, 4. krog (nedelja, ponedeljek, torek)

Liga narodov, 3. krog (četrtek, petek, sobota)

Liga narodov, 2. krog (nedelja, ponedeljek, torek)

Liga narodov, 1. krog (četrtek, petek, sobota)

Liga narodov, 6. krog:

Nedelja, 17. november:

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek je za zadnjo tekmo lige narodov proti po njegovem mnenju favoritu skupine v prvi enajsterici posegel po eni menjavi, na branilskem položaju je namesto Vanje Drkušića začel David Brekalo. Preostala deseterica je bila enaka kot v četrtek ob domačem porazu z 1:4 proti Norveški, torej v prvi postavi: Oblak, Karničnik, Brekalo, Bijol, Janža, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar, Vipotnik in Šeško. Žan Vipotnik je tako znova dobil prednost pred Andražem Šporarjem, za igro pa je bil nared tudi Petar Stojanović, ki je v soboto oddelal samo del treninga.

Romano Schmid je zadel za vodstvo Avstrije z 1:0. Foto: Reuters Na daljavo je v prvi vrsti potekal dvoboj za prvo mesto v skupini B3 med Norveško in Avstrijo, Slovenija pa je imela teoretične možnosti za drugo mesto, ki bi prineslo kvalifikacije za napredovanje v ligo narodov A (tretje mesto pomeni marčevske kvalifikacije za obstanek v ligi B).

Prvi so povedli Norvežani, v 23. minuti sta za vodstvo proti Kazahstanu poskrbela kdo drug kot Antonio Nusa in Erling Haaland. Prvi je podal, drugi zadel. Nekaj minut pozneje je z 1:0 povedla tudi Avstrija. Ko se je Slovenija preveč odprla v zadnji vrsti, je Romano Schmid prejel lepo podajo Christopha Baumgartnerja in je zadel iz protinapada. Po doseženem zadetku so Avstrijci postali samo še nevarnejši. Najprej sta Slovenijo rešila prečka in prepovedan položaj, nato ob lepi akciji Baumgartnerja z dobrim posredovanjem Jan Oblak. Kar ni uspelo Avstrijcem, je Norvežanom. Na 2:0 je v 38. minuti povišal Haaland (znova po podaji Nuse). Ni pa dal Haaland tretjega gola na tekmi, v 42. minuti je zabil Alexander Sorloth. Ob polčasu je bilo tako v Avstriji 1:0, na Norveškem pa 3:0.

Erling Haaland in Antonio Nusa sta že sredi prvega polčasa poskrbela za prednost Norveške z 2:0. Foto: Guliverimage

Tudi uvodne minute drugega polčasa so pripadle Avstrijcem, Marcel Sabitzer in Baumgartner sta se ob zapravljenih priložnostih držala za glavo. Tudi posest žoge je bila povsem na strani domačih, v 60. minuti kar 70-odstotna. V 62. je Baumgartner padel v kazenskem prostoru, a je sodnik samo zamahnil z roko, tudi pregled s sistemom VAR ni dosodil enajstmetrovke. Šele v 72. minuti smo prvič videli Benjamina Šeška. Po lepem prodoru pa mu je eden od branilcev blokiral strel proti vratom. Hkrati je Haaland dopolnil hat-trick, pet minut pozneje pa se je strelskemu šovu pridružil še Nusa (5:0). To je bil tudi končni izid.

A Avstrijcem so se vse zapravljene priložnosti maščevale. V 81. minuti je Žan Karničnik v kazenskem prostoru s podajo našel Adama Gnezdo Čerina, ki je za 1:1 premagal vratarja Patricka Pentza. Tak izid je pomenil, da je Norveška povedla v skupini B3, Slovenija pa je potrebovala še en gol za zmago in skok pred Avstrijo na drugo mesto. "Dajte gol," se je slišalo s tribun. A ga ni, bliže je bila Avstrija, še eno priložnost je zapravil Baumgartner.

"Malo nam je padla samozavest. V določenih trenutkih se je videlo, da nam ta manjka, ki nas je prej letos krasila. Nismo našli pravega ritma. Skozi celotno tekmo smo videli, da zmoremo. In na koncu zaslužen gol. So imeli tudi oni priložnosti, a se nam je na koncu vrnilo za težak poraz z Norveško," je v prvi izjavi v prenosu na Sportklubu razplet tekme komentiral branilec Jaka Bijol. "Pozitiven rezultat v Avstriji, da vidimo, da nismo nikamor šli, da gremo lahko pozitivno naprej."

Vzdušje pred stadionom pred tekmo je bilo pošteno ogreto:

Takole so navijači na Dunaju na podzemni železnici ogrevali glasilke:

Šov Anglije v drugem polčasu

Jude Bellingham in soigralci so dosegli visoko zmago. Foto: Reuters V ligi B2 sta si Anglija in Grčija s po 12 točkami že pred zadnjim krogom zagotovili prvo ali drugo mesto. V tem sta ga samo potrdili. Anglija je na začetku drugega polčasa v razmiku petih minut zabila tri gole, nato še dva in tako sosedo Irsko premagala s kar 5:0. Na podoben način je dvoboj s Finsko med 52. in 56. minuto rešila Grčija (2:0). Ostalo je pri tem izidu. Anglija je z boljšo razliko v golih končala na prvem mestu, Grčija pa na drugem. Irska je tretja s šestimi točkami, Finska zadnja brez ene same.

V ligi A2 Italija in Francija na prijateljskem derbiju

Na najvišji ravni, v ligi A, se v nedeljo dogaja samo v ligi A2. V derbiju velikanov igrata Italija in Francija, a tekma ne odloča več o ničemer in je torej prijateljske narave. Pravzaprav je bila liga narodov pred šestimi leti ustanovljena kot zamenjava za prijateljske oziroma pripravljalne tekme. Italija je s 13 točkami že prva, Francija (deset točk) bo ostala druga. Belgija in Izrael na drugi tekmi igrata za tretje mesto, ki prinaša dodatno tekmo za obstanek v ligi B. Belgijcem zadošča točka.

Liga narodov, 6. krog:

Nedelja, 17. november:

Ponedeljek, 18. november:

Torek, 19. november:

Lestvice: