Angleži z zmago začeli novo zgodbo, petarda pomlajene Nemčije

Po petkovem remiju slovenske nogometne reprezentance z Avstrijo (1:1) so se nadaljevali boji v ligi narodov. Prvič po devetih letih sta se v Dublinu merili reprezentanci Irske in Anglije. Že v prve pol ure tekme sta za zmago z 2:0 zadela Declan Rice in Jack Grealish. Gruzija je tekmovanje odprla z zmago 4:1 nad Češko. V ospredju je bilo tudi srečanje med Nemčijo in Madžarsko, ki so ga pomlajeni domačini dobili s 5:0. Pet golov so zabili tudi Nizozemci, ki so bili od BiH boljši s 5:2.

Angleži po devetih letih v Dublinu, začetek nove ere

Gareth Southgate Foto: Reuters Tako Irska kot Anglija sta v Dublinu nastopili pod novim vodstvom. Ircem je prvič po juliju, ko je prevzel dirigentsko palico, navodila dajal Heimir Hallgrimsson, Angleže pa po odhodu Garetha Southgata po koncu evropskega prvenstva, na katerem je Anglija izgubila v finalu, vodi začasni selektor Lee Carsley. V Birminghamu rojeni Carsley je v svoji karieri vknjižil 40 nastopov za irsko izbrano vrsto, saj je bila njegova babica Irka. Carsley, ki je do zdaj vodil angleško izbrano vrsto do 21 let, v tem oknu lige narodov ne more računati na poškodovanega Juda Bellinghama, ki je leta 2020 pri 17 letih debitiral v članski vrsti ravno proti Irski. Zaradi zdravstvenih težav je bil prisiljen prečrtati tudi Cola Palmerja, Phila Fodna in Ollieja Watkinsa.

Lee Carsley Foto: Reuters Pred tekmo je razkril, da ne bo pel himne, kar je razjezilo angleške navijače, a ima razloge, ki nimajo nobene zveze z Irsko. Carsley je dejal, da nikoli ne poje državne himne in ne želi spremeniti svoje rutine pred tekmo s petjem God Save the King, ker se želi "osredotočiti na nogomet". "To je nekaj, s čimer sem se vedno boril, ko sem igral za Irsko," je dejal Carsley, ki je prejšnji teden razkril, da je imel "neuradne pogovore" o tem, da bi letos postal selektor Irske.

To je bilo šele drugo gostovanje Angležev v Dublinu po prijateljski tekmi leta 1995, ko je izbruhnil kaos, znan pod imenom protest Lansdowne Road, potem ko je skrajna skupina, znana po imenom Combat 18, zažgala zahodni del stadiona, potem ko je David Kelly Irsko v 22. minuti popeljal v vodstvo, tekma pa je bila zatem predčasno končana. Angleži so zatem na medsebojnih tekmah v Dublinu leta 2015 igrali 0:0, nazadnje pa sta se reprezentanci pomerili leta 2020 na Wembleyju, ko je s 3:0 zmagala Anglija.

Nemci novo obdobje začeli z visoko zmago

Niclas Füllkrug je v prvem polčasu popeljal Nemčijo v vodstvo z 1:0. Na koncu so zmagali s 5:0. Foto: Reuters

Toni Kroos je po izpadu v četrtfinalu Eura končal svojo profesionalno kariero. Foto: Guliverimage Novo obdobje so začeli tudi Nemci, pri katerih so križ čez reprezentančne kariere po koncu evropskega prvenstva storili Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, Thomas Muller in Toni Kroos. Stratega Juliana Nagelsmanna zdaj čaka težka naloga, saj bo moral zapolniti vrzeli v igri, za kapetana je postavil Joshuo Kimmicha. Sedemintridesetletni nemški selektor je na svojih prvih 13 tekmah na klopi Nemčije dobil sedem tekem, od tega je eno vknjižil tudi proti tokratnemu nasprotniku Madžarski na Euru, kjer so Nemci kot gostitelji slavili z 2:0. Nemci so proti Madžarom dobili še 15. medsebojno tekmo. v Düsseldorfu so slavili s kar 5:0, zadeli pa so Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović in Kai Havertz.

Pestro tudi na Nizozemskem

Tudi Nizozemci so zabili pet golov. Foto: Reuters Nizozemska je v Eindhovnu gostila Bosno in Hercegovino. Ekipi sta si že stali nasproti v drugi izvedbi lige narodov, ko je Nizozemska doma slavila s 3:1, tokrat pa je bilo kar 5:2. Za Nizozemsko so zadeli Joshua Zirkzee, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst in Xavi Simons. Za BiH je svoj 66. gol dosegel Edin Džeko, ki se je po poškodbi vrnil v reprezentanco.

Bosno je že pred junijskimi prijateljskimi tekmami prevzel Sergej Barbarez, ki je zamenjal Sava Miloševića, junija je izgubila proti Italiji in Angliji, zdaj pa jo čaka nov zahteven zalogaj. Selektor Ronald Koeman v reprezentanco po kritikah zaradi selitve v Savdsko Arabijo ni vpoklical Stevena Bergwijna, ob tem pa je prečrtal tudi Memphisa Depaya, ki je še brez kluba.

