Šeško prekinil strelski post, a za zmago ni bilo dovolj

Slovenska reprezentanca je četrto izvedbo lige narodov začela z domačoim remijem proti Avstriji (1:1). Stožice je napolnilo 14.834 gledalcev. Zaradi viroze je manjkal kapetan Jana Oblaka, v vratih ga je zamenja Matevž Vidovšek. Po šestih tekmah brez gola je za Slovenijo spet zadel Benjamin Šeško, ki je bil zanesljiv z bele točke. Že popoldne sta v slovenski skupini lige B igrala Kazahstan in Norveška in se razšla brez zadetkov 0:0. V ligi A sta zvečer igrala velikana Francija in Italija. V Parizu so s 3:1 zmagali gostje.

V vratih Slovenije Olimpijin Vidovšek, kapetan Bijol

15.000 navijačev je glasno pelo Zdravljico. Foto: Reuters Selektor Matjaž Kek, ki je tekmo zaradi rdečega kartona z EP spremljal s tribune, ekipo pa je vodil Boštjan Cesar, je bil brez Žana Karničnika, ki je poškodovan, zaradi bolezni je manjkal tudi Jan Oblak, tega je zamenjal Matevž Vidovšek, kapetanski trak pa si je nadel Jaka Bijol. Prvo lepo priložnost Slovenije na tekmi je imel Petar Stojanović, ki je v 13. minuti streljal z roba kazenskega prostora. Žogo je z iztegnjeno roko preusmeril Phillipp Mwene, sicer bi skoraj zagotovo zletela v gol. Po ogledu s sistemom VAR je glavni sodnik dosodil 11-metrovko in to je zanesljivo izvedel Benjamin Šeško. To je bil njegov 12. gol za reprezentanco, potem ko na evropskem prvenstvu v Nemčiji ni zadel. Po doseženem golu so Slovenci igrali samo še bolj samozavestno. Sredi polčasa pa se je zgodba obrnila, Avstrijci so imeli izrazito terensko premoč. Vidovšek je v 27. minuti še preprečil izenačenje, potem ko je branil Marcelu Sabitzerju. Minuto pozneje pa ga je premagal nogometaš Bayerna Konrad Laimer, potem ko je prijel izvrstno podajo Mweneja. Pritisk Avstrije se je v preostanku polčasa samo še stopnjeval.

Benjamin Šeško je zadel z bele pike, njegov prvi gol za Slovenijo po šestih tekmah brez. Foto: www.alesfevzer.com

Benjamin Šeško je igral zelo samozavestno. Foto: www.alesfevzer.com Drugi polčas je bil precej manj zanimiv in z zelo malo pravimi priložnostmi za zadetek na eni in drugi strani. Še najlepšo je imel rezervist Žan Celar v 88. minuti, a je ostal brez prvenca v članski reprezentanci. Tekma se je tako končala z 1:1. "Igrali smo neodločeno, tudi to šteje. Ni zmaga ni poraz, a je dober začetek v to tekmovanje. So bili trenutki, ki bi jih morali bolje izkoristiti," je v prvi izjavi po remiju v prenosu na Sportklubu dejal strelec gola Šeška.

Matevž Vidovšek je naredil vse, da bi ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Reuters Slovenska reprezentanca je v uvodno izvedbo lige narodov leta 2018 vstopila z domačim porazom proti Bolgariji (1:2), dve leti pozneje je v Stožicah remizirala z Grčijo (0:0), nazadnje pa leta 2022 začela tretji ciklus lige narodov s porazom proti Švedski (0:2). Slovenija tako ni še nikoli vstopila v ligo narodov z zmago. Čeprav je vselej začela tekmovanje na domači zelenici, ji to ni pomagalo do uvodnih treh točk.

Liga narodov prinaša novost Avstrija je glede uvrstitve na svetovni jakostni lestvici prvi favorit skupine B3. Zaseda 22. mesto. Norveška je 50., Slovenija 52., Kazahstan pa 109. na svetu. Foto: Guliverimage Četrta izvedba lige narodov prinaša pomembno novost. Slovenija drugič zapored nastopa v ligi B, kjer so njeni tekmeci Avstrija, Kazahstan in Norveška. Če je poprej napredovanje v višjo ligo, v primeru Slovenije torej preboj v elitno ligo A, zagotavljalo le prvo mesto v skupini, pa bo tokrat drugače. Možnost za napredovanje si bo priigrala tudi drugouvrščena reprezentanca, ki jo prihodnje leto čaka "play-off" proti eni izmed tretjeuvrščenih izbranih vrst iz štirih skupin, ki nastopajo v najvišji ligi (liga A). Podobno bo tudi, kar zadeva izpad v nižjo skupino. Če bo Slovenija v skupini tretja, jo tako spomladi čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi B proti eni izmed drugouvrščenih ekip iz lige C. Ker pa liga narodov omogoča tudi bližnjico do udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026, vsem udeležencem, nastopili bodo vsi člani evropske nogometne družine razen suspendirane Rusije, ne manjka tekmovalnih motivov.

Vroči Haaland zadel le okvir vrat

Erling Haaland na tekmi Norveške s Kazahstanom. Foto: Reuters Kazahstan, ki v ponedeljek prihaja v Ljubljano, je v skupini B3 doma vse stavil na čvrsto obrambo in je tako z zvezdniško Norveško igral 0:0. Erling Haaland, ki je na uvodnih treh tekmah angleške premier lige zabil kar sedem golov, je tokrat poskušal zaman. V drugem polčasu je njegovo najlepšo priložnost končala v prečki.

Norvežani so sicer imeli veliko premoč v posesti žoge, veliko poskušali, a le dvakrat streljali v okvir vrat gostiteljev. Po remiju se bodo zagotovo nadaljevale kritike na račun dela selektorja Staleja Solbakkna, ki Norveško ni popeljal ne na zadnje svetovno in ne na zadnje evropsko prvenstvo.

V ligi A sta v petek igrala velikana Francija in Italija. V Parizu so s 3:1 zmagali gostje. Enak izid je bil na tekmi Belgija - Izrael. Foto: Reuters

