Darilo ljubiteljem nogometa, v Evropi ne bo v Stožicah igrala le Olimpija!

V Sloveniji sta v zadnjih letih v sklopu evropskih tekmovanj že gostovala turška velikana Galatasaray in Fenerbahče, zdaj pa se ponuja priložnost, da bi se v deželi na sončni strani Alp predstavil še tretji član velikega istanbulskega trojčka.

V Stožicah bo čez slaba dva tedna na novi igralni površini odigrana prva tekma med Olimpijo in Kairatom, le dva dni pozneje pa se bosta pomerila še Šahtar in Ilves. Foto: Aleš Fevžer

To je Bešiktaš, ki bi lahko konec julija gostoval v Stožicah in se v kvalifikacijah za ligo Europa pomeril z ukrajinskim velikanom, a že dolga leta zaradi vojnih razmer tudi brezdomcem Šahtarjem. Klub iz Donecka se je namreč odločil, da bo v tej sezoni svoje evropske tekme igral v Ljubljani. Prvič bo tako v Stožicah na delu že 10. julija, ko se bo udaril s finskim Ilvesom.

Ole Gunnar Solskjaer je tako leta 1999 po čudežnem preobratu Manchester Uniteda v finalu lige prvakov proti Bayernu (2:1) proslavljal evropski naslov. Foto: Reuters Če bo Šahtar izločil tekmeca iz Finske, pa se bo v 2. krogu kvalifikacij pomeril z bistveno močnejšim tekmecem. To bi bil Bešiktaš, eden izmed treh največjih turških klubov, pri katerem ne manjka znanih nogometnih imen. Trener je Norvežan Ole Gunnar Solskjaer, nekdanji as Manchester Uniteda. Izmed njegovih varovancev ima na svetovni tržnici po oceni Transfermarkta največjo tržno vrednost Portugalec Gedson Fernandes (18 milijonov evrov), v ekipi pa so med drugim tudi italijanski veteran Ciro Immobile, Portugalca Rafa Silva in Joao Mario ter Anglež Alex Oxlade-Chamberlain.

Konec julija bi lahko tako svoje nogometno znanje predstavili v Ljubljani, a mora pred tem ukrajinski Šahtar še upravičiti vlogo favorita v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti finskemu Ilvesu. Ljubitelji nogometa v Sloveniji bi lahko tako v tej sezoni prišli na svoj račun tudi prek dvobojev Šahtarja.

Nogometaši Šahtarja se v teh dneh pripravljajo na novo sezono na Brdu pri Kranju:

🥵 Triple workload in Slovenia 👊💪🙌



The team finished the busy day, consisting of three training sessions, on the field. The focus was on tactical practice and game-related exercises, there was also a mini-tournament.



📸 See even more photos: https://t.co/q5Wl0CK2OV. pic.twitter.com/apMmVbNFSN