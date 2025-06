Čeprav si je slovenski pokalni zmagovalec Celje prizadeval, da bi v novo sezono, v kateri se želi povzpeti na državni prestol, vstopil tudi z najboljšim igralcem Svitom Sešlarjem, se mu želja ni izpolnila. Grofje so se poslovili od 23-letnega reprezentanta, ki je s svojimi zadetki in asistencami, predvsem pa lucidnostjo všečnih nogometnih potez predstavljal osrednjo moč Rierove čete.

Zasedba Celjanov, ki je spomladi poskrbela za zgodovinski podvig v Evropi, ko se je uvrstila med osem najboljših v konferenčni ligi, izjemno formo pa kronala še s pokalnim naslovom, bo v poletnem prestopnem roku deležna ogromnih sprememb. Seznam varovancev Alberta Riere se je močno prevetril.

Odšlo je kar nekaj nosilcev igre, ki so sodelovali pri največjih podvigih. Kot prvi se je poslovil obrambni steber Klemen Nemanič, nato je odšel povratnik v člansko izbrano vrsto Aljoša Matko, izmed tistih, ki so pod vodstvom Španca sestavljali udarno enajsterico, naj bi bil pred izhodnimi vrati tudi Tamar Svetlin, zdaj pa je postalo jasno, da knežje mesto zapušča tudi Svit Sešlar.

"Hvala ti za nepozabno sezono"

Nedavno je zastopal barve Slovenije na Euru do 21 let. Foto: Jure Banfi Mladi zvezni igralec, poln razkošnega znanja in prefinjenih potez, s katerimi je postal pravcati strup za obrambne vrste tekmecev, je v prejšnji sezoni igral v Sloveniji kot posojen nogometaš turškega Eyüpsporja. Ko se je vrnil v rojstni kraj in znova obudil sodelovanje z Riero, se je hitro vrnil v izjemno formo, s katero je pred leti navduševal že pri Olimpiji. Blestel je tako v 1. SNL kot tudi v Evropi, kjer je postal najboljši podajalec konferenčne lige, v domačem prvenstvu pa skoraj ni bilo več tekme, na kateri ne bi prispeval vsaj zadetka ali pa asistence.

Želja Celja, da bi Sešlar ostal pri grofih in se ne bi več vračal k Turkom, pri katerih vlada ogromna finančna nedisciplina, se ni uresničila. Tako se je celjski klub danes tudi uradno poslovil od najboljšega igralca. To je storil z besedami: "Zgodovinska sezona ob vrnitvi v matični klub. 43 tekem, 13 zadetkov, 21 asistenc. Svit, hvala ti za nepozabno sezono v dresu našega Celja. Srečno v nadaljevanju kariere," so zapisali Celjani, ki jih čaka zahteven izziv, saj bodo poskušali zapolniti vrzel, nastalo po odhodu najboljšega igralca.

Sešlar je nedavno izstopal tudi v dresu mlade slovenske izbrane vrste do 21 let na Slovaškem, kjer je bil najboljši na srečanju proti aktualnim finalistom in branilcem naslova Angležem (0:0), pred tem pa se je že večkrat pojavil tudi na seznamu selektorja članske reprezentance Matjaža Keka.

V petek bodo slovesno odprli stadion Žana Karničnika v Radljah ob Dravi. Foto: Reuters

Ker je željo, da bi se še enkrat preizkusil v tujini, izrazil tudi kapetan Žan Karničnik, ki bo v petek prisostvoval slovesnosti, ko se bo stadion v Radljah ob Dravi preimenoval po njem, bi lahko Celje v sezono 2025/26 vstopilo v močno spremenjeni podobi. Grofi jo bodo začeli čez dva tedna, ko jih v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa čaka predstavnik Azerbajdžana Sabah.