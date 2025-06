Pioli ni več trener Al Nasra, Celjani s špansko močjo

Devetinpetdesetletni trener iz Apeninskega polotoka je bil na klopi bogatega arabskega kluba, kjer igra tudi sloviti portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, okoli deset mesecev.

Številni italijanski mediji so zapisali, da je Pioli bolj ali manj uskladil vse podrobnosti glede prihoda v Fiorentino, zaradi administrativnih in določenih davčnih zadev pa bo klub iz toskanske prestolnice uradno prevzel 3. julija.

Pioli je ekipo iz Firenc že vodil med letoma 2017 in 2019, bil pa je tudi strateg številnih drugih ekip v serie A. Med njima sta tudi nogometna velikana iz lombardijske prestolnice, Milan in Inter Milano, vodil pa je tudi Lazio, Bologno, Palermo, Chievo, Sassuolo, Piacenzo, Palermo, Grosseto, Parmo, Modeno in Salernitano.

Celje okrepil španski branilec

Iz nogometnega kluba Celje so sporočili, da so se za sodelovanje dogovorili z 29-letnim španskim branilcem Davidom Castrom. Španec je pogodbo s Celjani podpisal do konca junija 2027.

Castrov začetek kariere je bil povezan s severozahodom Španije. Iz rodnega Cuntisa ga je pot vodila v akademijo Pontavedre, kamor se je po treh letih in pol, vmes je igral za Portonovo, Estradense in Celtigo, vrnil kot del članske ekipe. Poleti 2019 je okrepil drugo ekipo Valencie, od koder je nato prešel v Numancio.

Njegove usluge si je pred začetkom sezone 2021/22 zagotovil tretjeligaš Racing Ferrol, s katerim je nato dvakrat napadal uvrstitev v drugo ligo. V prvi sezoni so bili Castro in soigralci neuspešni, v drugi pa so si z zmago v skupini uspeli zagotoviti mesto v la ligi 2.

V zadnjih dveh sezonah je Castro za Racing Ferrol v ligi in španskem pokalu zbral 64 nastopov.