Vreme pomembno vpliva na razplet klubskega SP v nogometu

V torek je bila prekinjena tekma med ekipama Boca Juniors in Auckland Cityjem, saj varnostna pravila v ZDA velevajo, da se tekma prekine, če je nevarnost udara strele v območju 16 kilometrov v bližini stadiona.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je bilo za dve uri prekinjeno še srečanje med Benfico in Aucklandom.

Podobne razmere se pričakujejo tudi prihodnje leto, ko bodo ZDA poleg Mehike in Kanade gostile reprezentančno svetovno prvenstvo, na katerem se bo pomerilo 48 reprezentanc. "Vreme, ki smo mu te dni priča v ZDA, ni nenavadno za ta letni čas," je za AFP povedal Ben Schott iz Ameriške nacionalne meteorološke službe.

Dodal je, da se morajo navijači in nogometaši vsekakor pripraviti na takšno vreme, če se prihodnje leto nameravajo odpraviti čez lužo. "Nevihte so posledica vlažnega zraka, ki se nabere nad Mehiški zalivom, zato je pričakovati, da se bo podobni pojavi dogajali tudi na svetovnem prvenstvu čez eno leto," je dejal Schott.

Visoke temperature so bile v središču pozornosti tudi leta 1994, ko so ZDA nazadnje gostile nogometni mundial, vendar se tedaj ni zgodilo, da bi bila katera izmed tekem prekinjena. "To je posledica izjemno natančnih modelov za napovedovanje vremena, ki so se v minulih 15-20 letih še izboljšali," je povedal omenjeni ameriški meteorolog.

Glede varnosti in zdravja nogometašev, je bila pred kratkim izdelana študija, ki je spremljala razmere med letoma 2003 in 2022 ter ugotovila, da kar 14 od 16 mest, ki bodo gostile svetovno prvenstvo, dosega dejavnike prekomernega vročinskega stresa. Študija tako odsvetuje igranje tekem v popoldanskem času, ko so razmere za igro najtežje.

Prilagoditvene ukrepe so zaradi ekstremnih vremenskih razmer že sprejele nekatere ekipe. Strateg Borussie Dortmund Niko Kovač je na tekmi proti ekipi Mamelodi Sundowns rezervne igralce med prvim polčasom pustil v slačilnici, saj ni želel, da se na klopi izpostavljajo vročemu soncu.

"Tega prvenstva ne bo dobila najboljša ekipa, temveč tista, ki se bo najbolje prilagodila na razmere," je dejal hrvaški strateg.

Za krajše treninge se je odločil tudi strateg Chelseaja Enzo Maresca.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sicer v izjavi zapisala, da je zdravje igralcev njena prioriteta, zato se bo zavzemala za osvežilne odmore in možnost šestih menjav v primeru, da se bo tekma zavlekla v podaljšek.

"Fifa bo nadaljevala z opazovanjem vremenskih razmer in sodelovanjem z nastopajočimi ekipami z namenom, da vsem udeležencem omogoči varno in prijetno izkušnjo," so še zapisali v izjavi.