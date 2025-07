Zmagovalcem klubskega svetovnega prvenstva nogometašem Chelseaja, ki so s 3:0 nadigrali PSG, je precej pozornosti ukradel ... Donald Trump. Junak zmage v finalu Cole Palmer je priznal, da je bil zmeden, ko je ameriški predsednik po predaji pokala ostal na odru in želel proslavljati skupaj z njimi, kar je bilo v nasprotju s protokolom.

Ni želel z odra, ampak je kar proslavljal z njimi. Foto: Reuters Ameriški predsednik Donald Trump, ki nogomet spremlja, odkar je Pele konec 70. let igral za New York Cosmos, si je z ženo Melanio Trump na stadionu metLife v New Jerseyju ogledal finale klubskega svetovnega prvenstva na častni tribuni skupaj s predsednikom mednarodne nogometne zveze Fife, Giannijem Infantinom. Po tekmi sta Trump in Infantino zmagovalcem predala pokal. Po protokolu, o katerem sta bili obe ekipi obveščeni pred tekmo, bi se dvig pokala in proslavljanje lahko začelo šele, ko bi se Trump umaknil na stran. A je ameriški predsednik kar ostal sredi odra, obkrožen z nogometaši.

Cole Palmer je bil najboljši igralec prvenstva. Foto: Reuters Reece James je zmedeno gledal svojega vratarja in se spraševal, ali lahko dvigne pokal ali ne. Izmenjali so si nekaj besed s Trumpom in nato je vendarle dvignil pokal. Začeli so skakati na odru in proslavljati. In Trump skupaj z njimi. Nato se jim je pridružil še Infantino. "Vedel sem, da bo tukaj, nisem pa vedel, da bo stal zraven, ko bomo dvignili pokal. Bil sem kar malo zmeden," je dejal Cole Palmer, junak finalne zmage Chelseaja, saj je v mrežo PSG dva gola zabil na skoraj identičen način.

"Povedali so nam, da bo predal pokal in nato zapustil oder, a je želel ostati," pa je dejal James. "Bilo je zelo hrupno. Nisem veliko slišal, kaj nam je govoril. Čestital nam je in dejal, naj uživamo v trenutku." Kar nekoliko bizaren trenutek za zaključek prvega razširjenega klubskega svetovnega prvenstva, vsekakor pa kršitev strogih varnostnih protokolov.