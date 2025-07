Kaos po finalu. Enrique zgrabil za vrat Joaa Pedra, nato se je zaiskrilo.

Nogometaši Chelseaja so v finalu razširjenega svetovnega klubskega prvenstva v ZDA nadigrali PSG kar s 3:0. Uvodna zadetka za modre je dosegel Anglež Cole Parmer, končni rezultat pa je tik pred koncem prvega polčasa postavil Brazilec Joao Pedro, ki se je po srečanju znašel v središču incidenta. Prišlo je do medsebojnega obračunavanja med igralci, udeležena sta bila tudi glavna trenerja, tako da bi lahko disciplinsko komisijo Fife čakalo kar veliko dela.

Po koncu dvoboja, ki je postregel z nepričakovano visoko in prepričljivo zmago Chelseaja nad PSG (3:0), je zavrela kri številnim udeležencem finala. Trener PSG Luis Enrique, ki je doživel prvi poraz v finalnem srečanju v tej sezoni (pred tem je osvojil francoski pokal, superpokal in pa ligo prvakov), se je sporekel z Brazilcem Joaom Pedrom. Zgrabil ga je za vrat, kar so ujele kamere, nato pa je Brazilec v gneči, ko je z njim obračunal tudi Italijan Gianluigi Donnarumma, padel na tla.

Kaotične scene po koncu finala klubskega SP:

Takrat je zavrela kri še številnim drugim igralcem, nastopile so kaotične scene, stanje pa se je pomerili šele po tem, ko sta zgladila spor trener Chelseaja Enzo Maresca in njegov rojak, prvi čuvaj mreže PSG Donnarumma, ki je v prvem polčasu finala prejel kar tri zadetke. Pred tem je bil na celotnem tekmovanju v ZDA premagan zgolj enkrat!

Kaj se je dogajalo po zadnjem sodnikovem pisku:

