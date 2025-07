Chelsea se je znesel nad PSG, kaotične scene po koncu finala

Nogometaši Chelseaja so v finalu razširjenega klubskega svetovnega prvenstva v New Jerseyju nadigrali PSG (3:0). Aktualni zmagovalci konferenčne lige so vse tri zadetke proti evropskim prvakom dosegli že v prvem polčasu. Dvakrat je polno meril Cole Palmer, ki je prispeval tudi asistenco Joau Pedru, ta pa je v 43. minuti postavil končni rezultat, hkrati pa bil udeležen tudi v kaotičnih scenah po koncu srečanja . Modri bodo zapustili ZDA z rekordnim dobičkom, višjim od 120 milijonov evrov. Med polčasoma je po vzoru na šov na znamenitih tekmah SuperBowl potekal glasbeni spektakel, premor pa je trajal kar 24 minut. Na tribunah sicer ni manjkalo znanih imen. Dvoboj je v družbi moža, predsednika ZDA Donalda Trumpa, spremljala tudi ameriška prva dama Melania Trump.

Na dan, ko je mladi zvezdnik Barcelone in svetovnega nogometa Lamine Yamal postal polnoleten, saj je dopolnil 18 let, sta se na drugi strani velike luže v finalu prvega razširjenega klubskega svetovnega prvenstva v zgodovini pomerila PSG in Chelsea.

Srečanje na stadionu MetLife si je ogledala v živo na častni tribuni tudi Melania Trump. Foto: Reuters

Dvoboj v New Jerseyju so bolje začeli nogometaši angleškega velikana. Po zadetku je prvič na srečanju zadišalo v 8. minuti, ko je uvodno priložnost za Londončane zapravil Cole Palmer.

Evropski prvak PSG je prvič resneje zapretil "šele" v 18. minuti, ko je dlani vratarja modrih Roberta Sancheza po strelu z roba kazenskega prostora ogrel Desire Doue. Parižani so na vseh prejšnjih tekmah na tem svetovnem prvenstvu prvi strel na vrata tekmeca usmerili že krepko pred 18. minuto, tokrat pa so na začetku srečanja proti Chelseaju naleteli na zelo žilavega tekmeca.

Cole Palmer je v uvodnih 30 minutah zatresel kar dvakrat mrežo evropskega prvaka PSG. Foto: Reuters

Londončani so v 22. minuti poskrbeli za prvi vrhunec na srečanju. Cole Palmer je popeljal Chelsea v vodstvo z 1:0. 23-letni angleški zvezdnik je izkoristil asistenco Mala Gusta.

Parižani so se tako znašli v zaostanku, le osem minut pozneje pa je Palmer še enkrat premagal Gianluigija Donnarummo in spravil Enriquejevo četo v hude težave! Tokrat je prispeval podajo Levi Colwill, Cole Palmer pa je podobno kot pri prvem zadetku znova zadel v polno po strelu z levo nogo. Londončani vodijo tako že z 2:0. PSG je prvič na tem prvenstvu prejel tako veliko zadetkov.

Nogometaši Chelseaja proslavljajo vodstvo z 2:0. Foto: Reuters

Da so se Parižani znašli še v hujših težavah, je tik pred koncem prvega polčasa poskrbel Joao Pedro. Brazilec, ki se je Londončanom pridružil v tem prestopnem roku iz Brightona, je po podaji Cola Palmerja povišal prednost na 3:0. PSG se je tako spogledoval z zelo visokim porazom, ki ga je pričakoval le malokdo.

Sanchez paral živce Parižanom

V drugi polčas so pričakovano odločneje krenili nogometaši PSG. V 52. minuti je zadišalo po prvem zadetku Enriquejevih varovancev, ko se je izvrstna priložnost ponudila Ousmaneju Dembeleju. Francozu pa je prekrižal načrte Robert Sanchez. Španski čuvaj mreže blesti v finalu svetovnega klubskega prvenstva, izkazal se je tudi v 59. minuti po strelu Vitinhe z razdalje.

Robert Sanchez je mojstrsko ubranil strel Ousmaneja Dembeleja. Foto: Reuters

Parižanom ni uspel preobrat, Londončanom pa sta se prek rezervista Liama Delapa ponudili dve priložnosti za povišanje prednosti. Da je ostalo pri 3:0, je z izvrstnima obrambama poskrbel Gianluigi Donnarumma. Pred koncem srečanja so popustili živci še Joau Nevesu, ki je po nešportnem prekršku nad Marcom Cucurello, katerega je vlekel za lase, prejel rdeči karton.

Tako je PSG končal srečanje z igralcem manj, izbranci Enza Maresce pa so se razveselili velike zmage, s katero so že tako imenitno sezono 2024/25 končali še z eno lovoriko. Po koncu srečanja je prišlo do kaotičnih prizorov in obračunavanja, v katerem so bili v osrednji vlogi Luis Enrique, Joao Pedro in Gianluigi Donnarumma.

Po srečanju je prišlo od fizičnega obračunavanja med igralci, vmešala sta se tudi oba glavna trenerja. Foto: Reuters

Chelsea je postal prvi prvak razširjenega svetovnega klubskega prvenstva. Foto: Reuters

Pred začetkom finala sta dogodek z glasbeno točko popestrila Britanec Robbie Williams in Italijanka Laura Pausini. Zapela sta himno Fife Desire. Foto: Reuters

Tekmovanje, kot ga v zgodovini nogometa še ni bilo, je tako dobilo prvega zmagovalca. Mnenja o tem, ali je sploh potrebno in koristno za nogometni svet, so deljena. Nabralo si je tako krog oboževalcev kot tudi nasprotnikov, ki opozarjajo na že tako prenatrpan urnik igralcev ter večjo možnost poškodb.

Potekalo je pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki je z rekordnim nagradnim skladom, ta je znašal kar milijardo ameriških dolarjev, poskrbel za boljšo voljo udeležencev. Zmagovalec Chelsea je zaslužil več kot 120 milijonov evrov, blizu tej številki pa so bili tudi Parižani.

PSG je v uvodnem nastopu na klubskem SP premagala Oblakov Atletico s kar 4:0, v finalu pa doživel nepričakovano razočaranje proti Chelseaju. Foto: Reuters

Tako je klubsko tekmovanje z največjim nagradnim skladom močno napolnilo blagajni klubov iz Pariza in Londona, ki sta pred leti s pomočjo tujega kapitala kar tekmovala med seboj, kdo si lahko privošči dražjo okrepitev. PSG je to počel s pomočjo katarskega, Chelsea pa najprej ruskega, nato pa ameriškega kapitala. Zanimivo je, da so Parižani prišli do tako želenega prvega evropskega naslova, ko so spremenili filozofijo in v klub niso več vabili dragih superzvezdnikov, ampak so se osredotočili na delo z mlajšimi, bolj motiviranimi kandidati.

Podobno smernico je v zadnji sezoni ubral Chelsea. Oba sta lahko zadovoljna z doseženim. Osvojila sta evropski lovoriki, Londončani so si zagotovili vrnitev v ligo prvakov, čast prvega zmagovalca razširjenega klubskega prvenstva, na katerem je nastopilo kar 32 klubov, pa je pripadla modrim. S tem so preprečili Enriquejevi četi, da bi v tej sezoni osvojila vse možne lovorike, kar jih je lahkoo (francosko prvenstvo, francoski pokal in superpokal ter liga prvakov).

Chelsea je v finalu "maščeval" Liverpool, Aston Villo in Arsenal, angleške klube, ki so v izločilnem delu lige prvakov potegnili krajši konec proti PSG. Foto: Reuters

Pred finalom je sicer za favorita veljal PSG, ki je premagoval tekmece kot stroj. S 4:0 je na turnirju nadigral tako Oblakov Atletico, Messijev Inter Miami kot tudi Mbappejev Real Madrid. Zelo uspešen pa je bil tudi Chelsea, ki je v izločilnem delu na poti do finala preskakoval večinoma brazilske ovire, Palmeiras in Fluminense. Zanimivo je, da sta finalista na SP pred sklepnim dejanjem doživela le en poraz, oba v skupinskem delu in to proti brazilskima tekmecema, Flamengu in Botafogu.

Da je v New Jerseyju potekal pravi spektakel, so z glasbenim nastopom med polčasoma poskrbeli tudi različni zvezdniki. Tako so nastopili ameriška raperka Doja Cat, pevec skupine Coldplay Chris Martin, kolumbijski pevec J Balvin, Avstralec Emmanuel Kelly in Nigerijka Tems. Nogometni spektakel je bil tako deležen podobnega glasbenega vložka, kot so ga vajeni na spektaklih SuperBowl v ameriškem nogometu. Foto: Reuters

