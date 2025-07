PSG je za uvrstitev v polfinale klubskega svetovnega prvenstva z 2:0 premagal Bayern München. Dvoboj je zaznamovala grozljiva poškodba napadalca nemškega kluba Jamala Musiale (zlom gležnja ali noge nad gležnjem). Chelsea in Fluminense sta že v petek postala prva polfinalista. Londončani so premagali brazilski Palmeiras z 2:1, še en brazilski predstavnik Fluminense pa je z enakim izidom izločil savdski Al Hilal.

Odnesli so ga na nosilih. Foto: Reuters Zmagovalec lige prvakov PSG je v tretjem polfinalnem dvoboju z 2:0 premagal Bayern in tako prekinil niz štirih porazov proti bavarskemu velikanu.

Trener Bayerna Vincent Kompany je moral že v prvem polčasu zaradi poškodb zamenjati dva nogometaša, Josipa Stanišića in Jamala Musialo. Zadnjemu je ob stiku z nasprotnikovim vratarjem Gianluigijem Donnarummo obrnilo gleženj oz. nogo nad gležnjem.

Gianluigi Donnarumma je bil pretresen. Foto: Reuters Videti je bilo zelo grdo, italijanski vratar je bil pretresen, Jamalovi soigralci so se zgroženi držali za glavo. Z igrišča so ga odnesli na nosilih v hudih bolečinah. Musila je eden najboljših nogometašev Bayerna, zato bo to velik udarec za bavarski klub.

Čeprav smo na obeh straneh videli kar nekaj priložnosti za zadetek, pa je prvi padel šele v 78. minuti. Po napaki Harryja Kana na sredini igrišča so Parižani izpeljali bliskovit nasprotni protinapad, ki ga je po natančnem strelu po tleh z roba kazenskega prostora zaključil Desire Doue. V izdihljajih tekme je končni izid postavil Ousmane Dembele.

Parižani so tekmo končali z devetimi igralci, v 81. minuti je bil izključen Ekvadorec Willian Pacho, v drugi minuti sodnikovega podaljška pa še Lucas Hernandez.

Posnetek poškodbe Jamala Musiale (zelo nazorno, ogled občutljivim odsvetujemo):

Oh God, oh God, oh God... Musiala's catastrophic injury!!!!



⚠️ The clip may not be suitable for some.#FIFACWC #psgbayern pic.twitter.com/mIhAEFA7ph — FOOTZONE | ENGLISH (@footzoneeng) July 5, 2025

Odziv člana Bayerna Alphonsa Daviesa, ki na prvenstvu ne igra:

Alphonso Davies’ reaction to Jamal Musiala’s injury 😞💔



pic.twitter.com/U3tTKnIX7c — Bayern & Football (@MunichFanpage) July 5, 2025

Ponoči bo madridski Real igral proti Borussii iz Dortmunda. Madričani so decembra v ligi prvakov Borussio premagali s kar 5:2.

Prva polfinalista Fluminense in Chelsea

Ob koncu prvega polčasa je za vodstvo Fluminenseja z 1:0 zadel Martinelli. Zmago je potrdil Hercules. Foto: Reuters Za Fluminense, ki je v osmini finala izločil milanski Inter, sta na četrtfinalni tekmi v Orlandu zadela Matheus Martinelli (40.) in Hercules (70.), edini strelec pri Al-Hilalu, ta je v osmini finala ugnal Manchester City, je bil Marcos Leonardo.

V Philadelphii je Londončane v vodstvo v 16. minuti popeljal Cole Palmer. Palmeiras je izenačil v 53. minuti prek Estevaa, ki se bo po koncu klubskega prvenstva preselil prav k tokratnemu tekmecu, zmago pa si je Chelsea priigral bo avtogolu vratarja Wevertona v 83. minuti.

V torek in sredo bosta v New Yorku na vrsti polfinala, finale pa bo prihodnjo nedeljo prav tako na MetLife stadionu v New Yorku.

Klubsko SP, četrtfinale:

Petek in sobota, 4. in 5. julij: