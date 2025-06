Ne Inter ne Fluminense se v skupinskem delu nista posebej izkazala. Milančani so zbrali sedem točk, potem ko so premagali argentinski River Plate in japonsko Urawo Reds ter samo remizirali z mehiškim Monterreyjem. Brazilska ekipa je bila boljša od korejskega Ulsana, neodločeno pa je igrala z Dortmundom in južnoafriško ekipo Mamelodi Sundowns.

Brazilska zasedba je povedla že v tretji minuti, ko je zadel German Cano. Čeprav so imeli Italijani več žogo v posesti, pa so Južnoameričani v 40. minuti zadeli še enkrat, takrat preko Ignacia, a gol ni obveljal zaradi nedovoljenega položaja. V drugem polčasu je v 69. minuti Stefan de Vrij ogrozil vrata tekmecev, a je ostalo pri prednosti slednjih, tako kot po strelu Federica Dimarca šest minut pozneje. V 83. minuti je Lautaro Martinez zadel še okvir vrat, tako kot Dimarco v 96. minuti. V 94. minuti je Hercules z nizkim strelom z razdalje podvojil prednost Fluminenseja.

Hercules je v sodnikovem dodatku drugega polčasa zabil še drugi gol za Fluminense, ki je izločil milanski Inter. Foto: Reuters

Manchester City je na prvenstvu zabil že 13 golov. Foto: Reuters Ponoči ob 3. uri igrata favorizirani Manchester City in savdski prvak Al Hilal. Angleži so za tri zmage in devet točk v svoji skupini Juventusu, Al Ainu iz Emiratov in maroškemu Wydadu zabili kar 13 golov. Savdijci so premagali mehiško Pachuco ter remizirali s Salzburgom in madridskim Realom.

V torek oziroma v noči na sredo bosta še dve tekmi osmine finala: Real Madrid proti Juventusu in Dortmund proti Monterreyu.

Klubsko SP, osmina finala, 30. junij:

Nedelja, 29. junij:

Lestvice:

