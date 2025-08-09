Hud udarec za sinjemodre

Pri tretjeuvrščeni ekipi minule sezone angleške nogometne premier lige, Manchester Cityju, še ne bodo mogli računati na vezista Rodrija. Igralec s polnim imenom Rodrigo Hernandez Cascante je zaradi poškodbe kolenskih vezi izpustil večino prejšnje sezone, brez njega City ni uspel ubraniti naslova v premier ligi, poroča AFP.

Španski vezist je bil skorajda celotno minulo sezono zunaj pogona zaradi poškodbe križnih vezi. Devetindvajsetletni španski reprezentant, dobitnik zlate žoge leta 2024, si je nato prejšnji mesec v porazu Cityja proti savdskemu Al Hilalu na svetovnem klubskem prvenstvu v Združenih državah Amerike poškodoval dimlje.

"Rodri okreva, vendar se je hudo poškodoval na zadnji tekmi proti Al Hilalu. Trenutno trenira in v zadnjih dveh ali treh dneh je boljši. Upajmo, da bo morda med reprezentančnim premorom, ki se bo začel septembra, resnično v formi. Upajmo, da bo na tekmah pred tem lahko igral nekaj minut, vendar je pomembno, da ga ne bodo bolele mišice, ker ne želimo, da bi se vrnil poškodovan. Poskušali bomo, da se temu izognemo, zadnja dva ali tri dni trenira z nami in to je dobro," je dejal trener Cityja Pep Guardiola.

Trenutno trenerji Cityja skrbijo tudi za Phila Fodna in Matea Kovačića, da se bosta vrnila v formo, oba igralca pa sta se pridružila Rodriju, ki bo izpustil pripravljalno tekmo na Siciliji.

City se bo naslednji konec tedna v svoji uvodni tekmi premier lige pomeril z Wolverhamptonom.