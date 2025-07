Po velikem šoku brez milosti: "To je svetovna katastrofa"

Nogometaši Manchester Cityja so ponoči po velikem presenečenju in podaljšku s 3:4 v osmini finala klubskega svetovnega prvenstva izgubili proti Al Hilalu in se poslovili od tekmovanja. Javnost in mediji tako na Otoku kot drugod po svetu so se po porazu znesli nad zasedbo Pepa Guardiole.

Manchester City je precej nenadejano in ekspresno hitro končal svojo pot na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu. Sinjemodri so po podaljšku s 3:4 (2:2, 1:0) izpadli proti Al Hilalu in tako poskrbeli za največje presenečenje letošnjega turnirja do zdaj. Ekipa iz Rijada, ki jo šele nekaj tednov vodi novi trener Simone Inzaghi, je v Orlandu tako doživela veliko presenečenje.

Odločilni zadetek je s svojim drugim golom na tekmi v 112. minuti dosegel mladi brazilski napadalec Marcos Leonardo. Stadion Camping World je brnel, množica 42.311 gledalcev pa je bila navdušena. Pred tem je Phil Foden v podaljšku (104. minuta) izenačil prednost Al Hilala, za katero je poskrbel gol Kalidouja Koulibalyja (94.). Zmaga Al Hilala, zadnje azijske ekipe na turnirju, je bila tudi delo Inzaghija, ki se je po porazu Interja Milana v finalu lige prvakov konec maja preselil v Savdsko Arabijo.

Veselje nogometašev Al Hilala in razočaranje Cityja na drugi strani. Foto: Reuters

Javnost neusmiljeno nad Manchester City

Za Manchester City je bila to po skromni sezoni nova klofuta. O tem so se zatem razpisali tako otoški kot drugi mediji po svetu. "Man City je spet klonil, ko je postalo težko ... opisovanje nogometašev kot krhkih niti ni dovolj, da bi opisali, kako zlahka jih je Al Hilal raztrgal," danes piše Sky Sports. "Veličasten dosežek savdske ekipe in velika napaka Cityja, ki mu niti Rodrijeva mirnost niti stotine porabljenih milijonov niso pomagale," pa piše španski As, ki je dogajanje na zelenici za angleški klub opisal kot "svetovno katastrofo": "Še ena katastrofa Cityja v tej sezoni, ki jo bodo morali hitro pozabiti." Drugi mediji in javnost na družbenih omrežjih pa so izpad sinjemodrih pospremili z opisom dogajanja kot "sramota, katastrofa in veliki šok".

Strateg sinjemodrih Guardiola je sicer že pred tekmo osmine finale potarnal, da bi lahko klubsko svetovno prvenstvo "uničilo" njegovo ekipo še pred začetkom nove sezone in pokopalo njihove upe o uspehu. "Utrujeni smo in to bi se lahko začelo kazati novembra, decembra ali januarja. Prvič se nam dogaja nekaj takega, a o tem poskušam ne razmišljati, ker drugače postanem nemiren. Poskušamo uživati v dneh, ki jih imamo tukaj," je pred srečanjem dejal Španec, ki ga je nato čakala hladna prha.

Simone Inzaghi se je veselil ob zmagi. Foto: Reuters

"Škoda. Skupaj smo bili na neverjetnem potovanju in bili smo na dobri poti. Vzdušje je bilo res dobro. Igralcem se ne morem dovolj zahvaliti za to, kako so trenirali in igrali, ampak bila je težka tekma. Razlika je bila minimalna. Ustvarili smo si res veliko priložnosti, Bounou pa je postregel z neverjetnimi obrambami. Žal nam je, ker se takšna priložnost pojavi le enkrat na štiri leta, a zdaj gremo domov, čas je za počitek in potem priprave na novo sezono," je dejal Guardiola.

Inzaghi: Vedeli smo, da se moramo povzpeti na Mount Everest brez kisika

Navdušen je bil Simone Inzaghi, ki je v tretjem poskusu prvič ugnal Guardiolo ter takoj po prevzemu Al Hilala in slovesu od Interja prišel do velikega skalpa. "Ključ do tega rezultata so bili igralci in srce, ki so ga vložili v igro. Morali smo narediti nekaj izjemnega, saj smo vedeli, kako dober je Manchester City, vedeli smo, da se moramo povzpeti na Mount Everest brez kisika, in bili smo odlični. Guardiola je najboljši trener na svetu, ampak nocoj smo dali vse od sebe in si zaslužili zmago," je še dodal Inzaghi, ki se bo v četrtfinalu pomeril s Fluminensejem, ki je pred tem izločil njegov nekdanji klub, Inter.

