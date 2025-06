Juventus in Man City za prvo mesto, Real še brez Mbappeja

V noči na petek bodo na sporedu še zadnje tekme skupinskega dela klubskega svetovnega prvenstva. Juventus in Manchester City se bosta ob 21. uri v skupini G pomerila za prvo mesto (imata po šest točk). Ko sta se decembra pomerila v ligi prvakov, je stara dama zmagala z 2:0. Zgolj prestižnega pomena bo dvoboj med Wydadom in Al Ainom (brez točk), za katerega igra slovenski branilec Marcel Ratnik.

V skupini H bosta v noči na petek ob 3. uri še tekmi Real Madrid – Salzburg in Al Hilal – Pachuca. Real in Salzburg imata po štiri točke, Al Hilal dve, Pachuca nobene. Iz vrst Reala so v sredo sporočili, da se je na treninge vrnil Kylian Mbappe, vendar ga na tekmi zadnjega kroga skupinskega dela še ne bo v kadru madridske zasedbe. Ta se je z Salzburčani nazadnje pomerila januarja v ligi prvakov in visoko zmagala s 5:1.

Klubsko SP, tretji krog:

Četrtek, 26. junij:

Lestvice: