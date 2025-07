Barcelona predstavila Rashforda, Juventus odkupil Conceicaa

Atletico Madrid se je okrepil z 21-letnim branilcem Marcom Pubillom, ki prihaja iz Almerie. Finančnih podrobnosti prihoda v klub Jana Oblaka Madridčani niso razkrili, po poročanju španskih medijev naj bi bil prestop vreden 15,3 milijona evrov. Juventus je tudi uradno potrdil, da je po enoletni posoji od Porta odkupil Francisca Conceicaa. Za 22-letnega krilnega igralca bo skupno odštel 32 milijonov evrov v štirih obrokih. Do novih kadrovskih sprememb je prišlo tudi v Celju in Kopru.

Marco Pubill, ki prihaja iz Terrasse, je član mlade španske reprezentance in je nedavno nastopil tudi na štirih tekmah evropskega prvenstva. Lani pa je bil tudi v španski postavi za olimpijske igre v Parizu in osvojil zlato kolajno. V španski prvi ligi je doslej odigral 11 tekem za Levante, k Almerii se je preselil leta 2023 in zanjo odigral 63 tekem ter dosegel dva gola.

Atletico je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP blizu dogovora tudi s še enim enim branilcem, Jesusom Aresom. A ga je pri sklenitvi pogodbe z njim prehitel tekmec iz lige Athletic Bilbao. Ta je v torek sporočil, da se je z Osasuno dogovoril za prestop nogometaša, ki bo pri Baskih ostal do leta 2031. Po poročanju španskih medijev so zanj odšteli 12 milijonov evrov.

Juventus bo s Portom sklenil še en posel

Francisco Conceicao, ki ima 11 nastopov za Portugalsko, v prejšnji sezoni pa je za Juventus na 40 tekmah dosegel sedem golov, je podpisal pogodbo do leta 2030. Torinski klub je po poročanju italijanskih medijev blizu še enemu prestopnemu poslu s Portom. Tako bo po četrtkovih zdravniških pregledih črno-beli dres Juventusa oblekel desni bočni branilec Joao Mario, za 25-letnika bodo Italijani plačali 10 milijonov evrov. V nasprotno smer pa bo šel branilec Alberto Costa, ki bo Portugalce stal 16 milijonov evrov z dodatki. Že pred tem je Juventus okrepil napad s kanadskim reprezentantom Jonathanom Davidom, ki je prišel iz Lilla.

Porto je medtem ekipo okrepil z 19-letnim danskim vezistom Victorjem Froholdtom, po poročanju Transfermarkta je zanj Koebenhavnu odštel 20 milijonov evrov. V zadnjih dneh se je okrepil tudi veliki portugalski tekmec Porta, lizbonska Benfica. Ta je iz Palmeirasa za 27 milijonov evrov pripeljala 25-letnega obrambno naravnanega kolumbijskega vezista Richarda Riosa.

Šestindvajsetletnega nemškega vezista Antona Stacha je za soigralca dobil slovenski branilec Jaka Bijol pri angleškem Leedsu. Angleži so prejšnjemu Stachovemu delodajalcu Hoffenheimu odšteli 20 milijonov evrov.

V sredo se je kot novi nogometaš Barcelone predstavil Marcus Rashford. Prišel je na posojo iz Manchestra Uniteda. Foto: Guliverimage

Celje na Poljsko poslalo še enega nogometaša

Matija Kavčič Foto: www.alesfevzer.com NK Celje je do konca sezone levega bočnega branilca Matijo Kavčiča posodil na Poljsko k drugoligaški ekipi Stal Mielec. Osemindvajsetletnik, ki se bo v poljski ekipi pridružil Joštu Pišku, je v slovenski prvi ligi odigral več kot 160 tekem, ob Celju, s katerim je v minuli sezoni osvojil naslov pokalnega prvaka, je igral še za Bravo, Gorico in Brda.

So pa Celjani predstavili tudi novinca, to je 23-letni nigerijski reprezentant Papo Daniel, ki je nazadnje igral za prvoligaša Niger Tornadoes. S Celjem je podpisal pogodbo do konca junija 2028. Daniel je svoje nogometno znanje pridobival in izpopolnil na akademiji Fackson Nextpro Football Academy, kjer je tudi prvič resneje opozoril nase in si pri 19 letih priboril prvo dokazovanje v Evropi. V Turčiji je okrepil vrste Adanasporja. Po letu dni se je vrnil domovino in dve sezoni in pol nastopal za Sporting Supreme..

Od slovenskih prvoligašev so novo okrepitev predstavili tudi v Radomljah. Kot so zapisali mlinarji, bo po novem zanje igral 18-letni Aljaž Vodopivec, ki ima za sabo več kot 50 tekem v članski kategoriji, v dresu Dravinje je v 2. SNL dosegel tudi sedem golov in tri asistence. Vodopivec bo okrepil napadalni del zvezne vrste.

Za Koper podpisal 19-letni Nigerijec

Na poti na kvalifikacijsko tekmo konferenčne lige k Vikingu iz Stavangerja so zadnjo okrepitev predstavili Koprčani. To je 19-letni Victor Ugwumsinachi Ehibe. Nigerijec se najbolje znajde na položaju levega bočnega branilca. Pred njim so v Koper poleti prišli še Charles Divialle-Corbiere, Josip Iličić, Jasmin Čeliković in Brice Negouai, odšli pa so Denis Popović, Di Mateo Lovrić, Gabriel Groznica, Nikola Krajinović in Wisdom Sule.

Ferguson za 40 milijonov na posojo k Romi

Irski nogometni reprezentant Evan Ferguson se je iz angleškega prvoligaškega kluba Brighton pridružil italijanski Romi kot posojen igralec z obveznostjo odkupa, je danes sporočil rimski klub. Po poročanju lokalnih medijev je skupna vrednost posla ocenjena na 40 milijonov evrov.

Evan Ferguson Foto: Guliverimage

"AS Roma z veseljem sporoča, da je Evana Fergusona prevzela iz Brightona. Pogodba je povezana z obveznostjo odkupa," je Roma sporočila v izjavi za javnost. Komaj 20-letni Ferguson je eden največjih talentov irskega nogometa. Napadalec je v 18 nastopih dosegel štiri gole.

Ferguson se je leta 2021 pridružil Brightonu, a po uspešni sezoni 2023/24 (24 nastopov v ligi, šest golov) se mu v prejšnji sezoni ni uspelo prebiti v formo in je drugo polovico sezone preživel na posoji pri West Hamu (osem nastopov, nič golov). Zdaj bo poskušal oživiti svojo formo pod vodstvom Gianpera Gasperinija, novega trenerja Rome, ki je lansko sezono končala na petem mestu serie A.