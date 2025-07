Angleški nogometaš in član Manchestra Uniteda Marcus Rashford bo v prihajajoči sezoni kot posojen nogometaš zaigral v dresu španskega prvaka Barcelone. Posoja bo trajala 12 mesecev z možnostjo odkupa. Italijanski reprezentant Mateo Retegui je iz Atlante prestopil v savdijski Al Qadsiah in z njim podpisal štiriletno pogodbo.

Marcus Rashford je v Katalonijo pripotoval v soboto zvečer. Pogovori med katalonskim velikanom in Unitedom naj bi sicer minuli teden precej hitro napredovali, saj sta kluba sklenila dogovor o posoji. Angleški napadalec je tako dobil zeleno luč, da se lahko za eno leto pridruži blaugrani, pri čemer naj bi kmalu opravil tudi zdravniški pregled in se v četrtek pridružil ekipi na turneji po Južni Koreji in Japonski.

V kolikor se bo pravočasno pridružil soigralcem na Daljnem vzhodu, se lahko zgodi, da si bo na igrišču stal nasproti z nekdanjim soigralcem pri Manchester Unitedu Jessejem Lingardom, ki je trenutno član Seula. Moštvi se bosta pomerili 31. julija.

Rashford je sicer že decembra izrazil željo, da si poišče nove izzive, saj v ekipi Rubena Amorima ni dobival veliko priložnosti. Sedemindvajsetletnik je drugo polovico lanske sezone preživel na posoji pri Aston Villi.

Mateo Retegui odšel v Savdsko Arabijo

Mateo Retegui Foto: Reuters Mateo Retegui je iz Atlante prestopil v savdijski Al Qadsiah in podpisal štiriletno pogodbo. Šestindvajsetletni napadalec je bil v minuli sezoni prvi strelec italijanskega prvenstva. Finančne podrobnosti v Argentini rojenega napadalca niso znane, italijanski mediji pa navajajo, da je zasedba iz Bergama zanj prejela odškodnino v višini 65 milijonov evrov.

Retegui je za Atalanto, ki je v minuli sezoni osvojila tretje mesto v serie A, dosegel 25 golov. Pred tem je v domovini igral za Boca Juniors, Estudiantes, Talleres in Tigre, na Apeninskem polotoku pa še za Genoo. Za italijansko izbrano vrsto je od leta 2023 na dvajsetih tekmah dosegel šest golov.