Madueke za 55 milijonov evrov iz Chelseaja v Arsenal, PSG pripeljal mladega Brazilca

Madueke je od lani odigral sedem tekem za angleško izbrano vrsto, v začetku svoje kariere pa je igral za nizozemski PSV Eindhoven. Od tam je leta 2023 za 28,5 milijona funtov oziroma 33 milijonov evrov odšel v Chelsea.

Privrženci topničarjev so večkrat izrazili svoje nestrinjanje s prihodom Maduekeja. Po njihovem mnenju gre za potraten in nepotreben nakup, v peticiji zoper njegov prihoda pa so zbrali 5000 podpisov.

Vodstvo kluba iz severnega dela Londona se je kljub temu odločilo za nakup Maduekeja, ki je četrta poletna okrepitev po prihodu Špancev Martina Zubimendija in Kepe Arrizabalage ter Danca Christiana Norgaarda.

Londonska ekipa je letos poleti za nakup novih igralcev namenila že 120 milijonov funtov oziroma 138,5 milijona evrov, v svoje vrste pa želi zvabiti tudi švedskega napadalca Viktorja Gyokeresa, dosedanjega igralca portugalskega Sportinga iz Lizbone.

Na njenem radarju je bil tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, a se je zataknilo pri previsoki odškodnini, ki jo je nemški Leipzig zahteval za 22-letnega Radečana.

PSG pripeljal mladega brazilskega vratarja

Evropski prvak v nogometu PSG je podpisal petletno pogodbo z 19-letnim brazilskim vratarjem Renatom Marinom. Marino je podpisal dogovor do leta 2030, tuje agencije za zdaj ne poročajo o vrednosti prestopa.

Klubu iz Parka princev se je pridružil kot prost igralec, potem ko mu je potekla pogodba z italijanskim prvoligašem Romo. Marino je prišel skozi mladinsko akademijo Sao Paula in Rome, a odkar se je kot posojen igralec pridružil iz Olympique Lyona, ni odigral niti ene tekme za prvo ekipo kluba.

Vratarju PSG Gianluigiju Donnarummi je ostalo še eno leto sedanje pogodbe, s pariškim klubom imaza pogodbi tudi Matvej Safonov in Arnaud Tenas.

Luka Guček Foto: Vid Ponikvar

Luka Guček novi član Maribora

Na slovenska igrišča se vrača 26-letni nogometaš Luka Guček, ki je nazadnje igral v Ukrajini. Z Mariborom je podpisal dogovor za eno leto z možnostjo podaljšanja pogodbe še za leto dni, so sporočili iz štajerskega kluba.

Guček je v Ukrajini kot član Černomorca in nazadnje moštva Vorskla Poltava v tamkajšnjem prvoligaškem tekmovanju zbral 49 nastopov.

Visoki branilec (189 cm) iz Boštanja pri Sevnici se je kot 16-letnik iz Krškega preselil v akademijo Betisa, ob vrnitvi iz Španije je postal član Domžal, v članski konkurenci pa se je uveljavil v dresu Radomelj.

"Lepo se je vrniti v domovino, še posebej, ker sem podpisal za Maribor. Zdaj pa upajmo na čim boljšo sezono, z glavno željo, da postanemo prvaki. Vračam se veliko bolj izkušen in z drugačno miselnostjo kot pred odhodom v tujino," je med drugim za klubsko spletno stran dejal Guček.

Lorenzo Lucca iz Vidma na posojo v Neapelj

Italijanska nogometna prvoligaša Udinese in Napoli sta se dogovorila, da bo napadalec Lorenzo Lucca v sezoni 2025/26 kot posojen igralec zastopal barve italijanskega prvaka iz Neaplja. Enoletna usluga je vredna devet milijonov, po koncu sezone pa ga lahko Napoli odkupi za 35 milijonov evrov.

Štiriindvajsetletni in kar 201 cm visoki Lucca je v minuli sezono za Udinese dosegel 12 golov. V novem klubu bo imel v konici napada hudo konkurenco, saj na tem položaju igrata Belgijca Romelu Lukaku in Cyril Ngonge, Italijana Matteo Politano in Giacomo Raspadori ter Argentinec Giovanni Simeone.

Pred Lucco sta v tretje največje italijansko mesto v poletnem prestopnem roku prišla tudi Belgijec Kevin De Bruyne in Nizozemec Noa Lang.

