Spet se dogaja, Benjamin Šeško znova krasi britanske naslovnice

Dogajanje na nogometni tržnici ostaja vroče. Najbogatejši angleški klubi v svoje vrste privabljajo drage igralce. Francoz Hugo Ekitike je tako vse bližje Liverpoolu, se pa na Otoku znova pogosto omenja tudi Benjamin Šeško. Za napadalca Leipziga, ki ga je dolgo želel pripeljati Arsenal, se namreč zanima Newcastle. Če bi Posavec oblekel dres srak, bi nastopil tudi v ligi prvakov. Pred selitvijo je tudi Miha Zajc. Izkušeni slovenski legionar bi lahko zapustil Fenerbahče in se vrnil blizu domovine, saj ga je na seznam poletnih želja uvrstil Dinamo Zagreb. Hrvaški klub ima že zagotovljen nastop v glavnem delu evropske lige.

Na Otoku poteka veliki boj za naklonjenost Alexandra Isaka. To bi bil lahko poletni prestopni rok v znamenju švedskih napadalcev, saj se Arsenal resno dogovarja s Sportingom za nakup Viktorja Gyökeresa, Liverpool pa je pripravljen za njegovega rojaka, ki nastopa za Newcastle, plačati skoraj 140 milijonov evrov (120 milijonov evrov), kar bi bil nov britanski rekord. Srake za zdaj javljajo, da temnopolti Skandinavec ni na voljo za prodajo, a bi se lahko marsikaj spremenilo, saj se Newcastle zanima za prihod Huga Ekitikeja.

Hugo Ekitike bi lahko zapustil Frankfurt in se preselil na Otok. Foto: Guliverimage

Nekdanji up PSG je v prejšnji sezoni blestel v Nemčiji pri Eintrachtu, Newcastle, podprt s savdskim kapitalom, pa je zanj pripravljen odšteti vsaj 80 milijonov evrov. Ker pa naj bi se za 23-letnega Francoza zanimal tudi prvak Liverpool, je vročica prestopnega roka na Otoku dosegla vrhunec. Rdeči bi tako lahko v svoje vrste pripeljali tako Isaka kot Ekitikeja, Newcastle pa bi v najslabšem scenariju ostal brez obeh.

Srake se zanimajo za Šeška

Haris Vučkić je prvi slovenski nogometaš, ki je zaigral za Newcastle. Foto: Guliverimage/Getty Images Ker zadnje novice z Otoka pravijo, da je Ekitike vse bližje sklenitvi dogovora z Liverpoolom in da je že našel skupni jezik z rdečimi, Eintracht pa naj bi zanj zahteval vsaj 90 milijonov evrov, pri Newcastlu že iščejo alternativne možnosti. Kot kaže, so se ogreli prav za Benjamina Šeška. Ta je bil dolgo prvi kandidat za prihod k Arsenalu, a so Londončane ohladile previsoke finančne zahteve tako Leipziga kot tudi igralčevega tabora. Bi lahko Šeško v prihodnje oblekel belo-črni dres?

V preteklosti je barve Newcastla že branil Slovenec. To je bil Haris Vučkić, ki ga s Šeškom povezuje kar nekaj stvari. Oba sta nekdanja nogometaša Domžal, obeh pa se je držal izraz čudežni slovenski najstnik. Trener Newcastla Eddie Howe, ki želi v sezono 2025/26 vstopiti z močno zasedbo, saj bo nastopil tudi v ligi prvakov, ima pohvalno mnenje o Šešku. Leipzig naj bi zanj, ko se je za Slovenca zanimal Arsenal, zahteval 90 milijonov evrov.

Newcastle se zanima tudi za 28-letnega napadalca Brentforda. To je Yoane Wissa, ki nastopa za reprezentanco DR Kongo, srake pa bi po poročanju otoških medijev stal okrog 40 milijonov evrov. Na Otoku zanj vlada veliko zanimanja, saj je Afričan tudi na seznamu želja Tottenhama.

Zajc iz Istanbula v Zagreb?

Hrvaški športni dnevnik Sportske Novosti poroča, da se je pred vrati zagrebškega Dinama znašel Miha Zajc. Dolgoletni slovenski reprezentant, ki ga selektor Matjaž Kek lani ni uvrstil na seznam potnikov na Euro, nato pa Primorec ni več zaigral za izbrano vrsto, bi lahko Fenerbahče zapustil kot prosti igralec.

Miha Zajc je v prejšnji sezoni zaigral za francoski Toulouse kot posojeni nogometaš Fenerbahčeja, zdaj pa se zanj zanima Dinamo Zagreb. Foto: Guliverimage

Če bi sklenil sodelovanje z modrimi, ki so v prejšnji sezoni osvojili drugo mesto v domačem prvenstvu, a imajo že zagotovljen nastop v ligaškem delu evropske lige, bi postal prvi Slovenec v dresu Dinama po Petru Stojanoviću.