Konec je poletnega počitka za nogometaše RB Leipziga. V petek so začeli s pripravami na novo sezono, prisotna sta bila tudi Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Napovedalo se je, da bi bilo lahko marsikaj drugače. Po koncu sezone 2024/25 se je omenjalo, da bi lahko rdeče bike poleti zapustila oba Slovenca, a je splet okoliščin poskrbel, da za zdaj ostajata na Saškem. Posebne pozornosti je bil na uvodu priprav Leipziga, ko so se opravljali zdravstveni in vzdržljivostni testi, deležen Šeško.

Napovedovalo se je, kako namerava RB Leipzig zaradi tega, ker v tej sezoni ne bo nastopil v Evropi, prodati nekatere najdražje igralce (na seznamu so prednjačili Benjamin Šeško, Xavi Simons in Castello Lukeba), s katerimi bi zapolnili finančno vrzel zaradi neigranja v ligi prvakov. Poletni prestopni rok bo resda trajal še dolgo, v najmočnejših nogometnih državah v Evropi se bo končal šele konec avgusta, a za zdaj ne kaže, da bi šel Šeško resnično drugam.

Čeprav se ga je na polno povezovalo s prestopom k Arsenalu, pa se je zanimanje topničarjev zaradi previsokih zahtev Leipziga, ki naj bi po poročanju angleških medijev skušal za prestop mladega Slovenca zaslužiti najmanj 90, ponekod pa se omenja celo številka 100 milijonov evrov, ohladilo. Tako je vse bližje prestopu na stadion Emirates Šved Viktor Gyökeres (Sporting Lizbona).

Šeško nasmejan v Leipzigu

Posavec, za katerega se zanimajo tudi v Savdski Arabiji, najbolj naj bi si ga želel velikan Al Hilal, katerega po novem trenira donedavni strateg milanskega Interja Simone Inzaghi, po poročanju TEAMtalka pa se zanj zanimata tudi dva italijanska kluba, tako do nadaljnjega ostaja v Leipzigu. Na uvodu priprav rdečih bikov je tako lahko spoznal novega trenerja Leipziga. To je mladi Nemec Ole Werner.

Kako so prišli nogometaši Leipziga na začetne teste:

Sodeč po prvih prizorih iz tabora bogatega kluba iz Saške Šeška za zdaj neuspešna in stresna poletna saga glede prestopa k Arsenalu ni pahnila v slabo voljo. Na zbor je prispel zelo dobre volje, s svojim značilnim nasmeškom, s katerim seje dobro voljo tako v klubu kot tudi slovenski izbrani vrsti.

Če bo ostal v Leipzigu, se mu obeta nenavadna sezona, v kateri bo pogrešal dokazovanje v Evropi. Rdeči biki se namreč v prejšnji sezoni po neuspehu v ligi prvakov niso izkazali tudi v domačem prvenstvu, kjer so osvojili premalo točk, da bi si lahko zagotovili evropsko vozovnico.

Benjamin Šeško bo skušal jeseni pomagati Sloveniji do preboja na SP 2026. Foto: Guliverimage

Tako jih čaka sezona brez Evrope, kar prinaša skrajšan urnik in tudi finančni primanjkljaj, po drugi strani pa bi to lahko bila še kako dobrodošla novica za selektorja Slovenije Matjaža Keka, saj bo imel Šeško na voljo več časa, da ostane vrhunsko pripravljen za reprezentančne izzive. Jeseni se namreč obetajo še kako pomembne kvalifikacije za SP 2026, v katerih se bo Kekova četa pomerila s Švedsko, Švico in Kosovom. Usoda je hotela, da se bo Slovenija na prvi tekmi v Stožicah pomerila prav s Švedsko, tako da bo v Ljubljani potekal dvoboj med resnima kandidatoma za novega napadalca Arsenala, Šeškom in Gyökeresom. Če se ne bodo spreminjali stvari, bo Šeško takrat oblekel državni dres kot član Leipziga.

Rdeči biki najprej pri prvaku Bayernu

Če bo 22-letni Posavec ostal rdeči bik, bo v uvodnem krogu nemške bundeslige v novi sezoni gostoval pri Bayernu. Foto: Guliverimage Leipzig odhaja v ponedeljek na priprave v Donaueschingen v zvezni deželi Baden-Württemberg, kjer bo prvo pripravljalno tekmo odigral prihodnjo soboto z nižjeligašem Meuselwitzom. Teden pozneje bo odigral tekmo še proti francoskemu Toulousu, nekdanjem klubu Mihe Zajca. Avgusta ga čakata še atraktivni prijateljski tekmi z italijansko Atalanto (2. avgust) in francoskim Lensom (9. avgust), nato pa bo v novo sezono vstopil 16. avgusta s pokalnim gostovanjem pri Sandhausnu, 22. avgusta pa sledi veliki ligaški spektakel, saj bo v uvodnem krogu nemškega prvenstva gostoval pri prvaku Bayernu v Münchnu.

Leipzig je v tem prestopnem roku pripeljal Belgijca Arthurja Vermeerena (Atletico Madrid), Nizozemca Ezechiela Banzuzija (Leuven) in Nemca Maxa Finkgräfeja (Köln), s posoje se je vrnilo več igralcev, med njimi tudi Nemec Timo Werner (Tottenham), Makedonec Eljif Elmas (Torino) in Portugalec Andre Silva (Werder), rdeče bike pa je za zdaj zapustil Gvinejec Ilaix Moriba (Celta). Navijači Leipziga vseeno pričakujejo, da bodo do konca prestopnega roka izgubili kar nekaj nosilcev igre. Poraja se vprašanje, ali bo med njimi tudi eden najbolj cenjenih mladih nogometašev v Evropi, Benjamin Šeško.