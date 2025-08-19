Konec tedna se bo prvoligaški nogometni vrtiljak začel tudi v Nemčiji. Za številne slovenske ljubitelje nogometa bo bundesliga v sezoni 2025/26 manj zanimiva, ker v njej ni več Benjamina Šeška. A branilec naslova Bayern, uspehov lačni tekmeci pod vrhom ter povratnik med elito po sedmih sušnih letih HSV obetajo zanimivo sezono.

Prav Šeškov odhod iz Leipziga je bil ena večjih poletnih nogometnih prestopnih zgodb. Že po koncu prejšnje sezone je bilo jasno, da želi mladi slovenski zvezdnik zamenjati okolje. Jasno je bilo tudi, da bo naslednja postaja angleška liga, le končnega cilja še ni bilo.

Nogometna poletna saga, vredna približno 80 milijonov evrov, se je odvila sredi avgusta, pred začetkom angleške nogometne lige. Šeško je odslej rdeči vrag, pri bikih iz Leipziga pa je zdaj precej manjši slovenski pridih.

Že poleti so se v Nemčiji pojavila ugibanja o statusu Kevina Kampla oziroma o tem, ali bo še dobival dovolj priložnosti za igro Foto: Guliverimage Član moštva ostaja nekdanji reprezentant Kevin Kampl, ki je v Leipzig prišel že leta 2017, pogodbo ima še do konca sezone 2025/26. A že poleti so se v Nemčiji pojavila ugibanja o njegovem statusu oziroma o tem, ali bo še dobival dovolj priložnosti za igro in morda se bo tudi on od saške ekipe poslovil.

Pogojno pa bi lahko za igralca s slovenskim pridihom šteli še mladega Roberta Ramšaka; ta je sicer rojen v Nemčiji, tudi igra kot nemški nogometaš, a po starših (oče je Slovenec, mati Hrvatica) bi se lahko odločil tudi za zamenjavo v članski kategoriji. Pri Leipzigu je sicer na seznamu igralcev prve postave, priložnosti za igro pa v elitni konkurenci doslej še ni dobil.

Po sedmih letih se vrača HSV, po enem Köln

V bundesligi pa letos ne bo več niti Davida Zeca, ki je v prejšnji sezoni prišel v Holstein Kiel in se dobro uveljavil v klubu. Ostal je na severu Nemčije, a bo v prihajajoči sezoni igral v drugi ligi.

V prvi pa bo po sedmih sezonah premora spet HSV. Nekdanjemu velikanu nemškega nogometa iz Hamburga je končno uspel veliki met in vrnitev v bundesligo. Nekdanji šestkratni nemški prvak je bil edini v bundesligi, ki ni nikoli izpadel - do leta 2018. Navijači modro-črnih so v zadnjih letih praktično že obupali, da bodo svoje ljubljence še kdaj videli med elito, a jim je v sedmem poskusu le uspelo.

HSV Hamburg se po sedmih letih vrača v prvo ligo. Foto: Guliverimage

Zdaj se na severu Nemčije obeta zelo vroči mestni derbi, na prvoligaški ravni obujeno hudo rivalstvo med velikim HSV in St. Paulijem, slednji velja za enega najbolj "odštekanih" klubov verjetno ne samo v Nemčiji, ima pa tudi v Hamburgu ogromno zvestih privržencev.

Poleg Hamburga je na sceni spet tudi Köln, brez katerega si je v Nemčiji tudi težko predstavljati prvoligaški nogomet, le da so v karnevalskem mestu za vrnitev med najboljše potrebovali le eno sezono. Ni veliko manjkalo, pa bi bil v novi sezoni na sceni tudi malček Elversberg, a je v dodatnih kvalifikacijah klonil proti Heidenheimu, ki je tako ohranil prvoligaški status.

A ne glede na vse te mike prihajajoče sezone bundeslige bo pozornost tistih, ki čakajo na uspehe in zvezdnike, seveda drugje. V boju za vrh je v Nemčiji že desetletja samo en klub, ki je vedno kandidat za naslov. Münchenski Bayern je po letu premora, ko je pred dvema sezonama slavil Bayer, spet pričakovano postal prvak in želi začeti nov niz naslovov.

Luis Diaz se je iz Liverpoola preselil v München. Foto: Guliverimage

V ta namen so sicer pregovorno precej varčni Münchenčani za pomoč Harryju Kanu (Anglež je v prejšnji sezoni končno osvojil tudi prvo klubsko lovoriko v karieri) za 75 milijonov evrov pripeljali še Luisa Diaza iz Liverpoola. A na pravo odmevno prestopno zgodbo poletja v Nemčiji še čakajo - Bavarci so se resno ogreli za mladega domačega zvezdnika Nicka Woltemadeja. Ta vsaj na začetku sezone še ostaja pri Stuttgartu, a prestopni rok še teče.

Imajo pa pri Bayernu tudi vsaj eno veliko težavo. Na klubskem svetovnem prvenstvu se je huje poškodoval eden nosilcev igre Jamal Musiala, verjetno je izgubljena kar celotna sezona, vprašljiv je tudi nastop na SP 2026.

Prvič po 25 letih pa na Allianz Areni ne bo niti ikone kluba Thomasa Müllerja. Foto: Reuters

Prvič po 25 letih pa na Allianz Areni ne bo niti ikone kluba Thomasa Müllerja. Ta je po prejšnji sezoni na željo kluba končal svojo bavarsko kariero, a še nima dovolj nogometa, preselil se je v ameriško MLS. V Galatasaray pa je odšel Leroy Sane.

Še bolj oslabljeni bodo v novi sezoni v Leverkusnu. Izgubili so prvega zvezdnika Floriana Wirtza, ki je v več kot stomilijonskem poslu odšel v Liverpool (tja pa so nato Reds zvabili še njegovega dosedanjega soigralca Jeremieja Frimponga in za 95 milijonov še Huga Ekitikeja iz Eintrachta), pa še vratarja Lukaša Hradeckega ter Jonathana Taha, slednji je okrepil Bayern.

Leipzig, ki v zadnjih sezonah po odmevnosti počasi prevzema status prvega tekmeca Bayerna (po rezultatih pa vsaj v prejšnji sezoni ne, saj se ni uvrstil v evropska tekmovanja), je seveda izgubil Šeška, je pa hitro našel menjavo. Za 25 milijonov je iz Turčije prišel Brazilec Romulo.

Borussia Dortmund je v zadnjih letih izgubila nekaj sape in tudi precej zvezdnikov, pred novo sezono pa imajo Porurci še vedno jedro ekipe iz končnice prejšnje, ko so z odličnim finišem še ujeli ligo prvakov, dobili pa so še Jobeja Bellinghama, Daniela Svenssona in Yana Couta. Rumeno-črni upajo, da bodo v sezoni 2025/26 še bližje Bayernu kot v prejšnji, ko so končali na četrtem mestu.

Tudi Stuttgart, v prejšnji sezoni pokalni prvak, se je okrepil, čeprav bo za to ekipo najbolj pomembno, ali bo obdržala Woltemadeja. Najbolj odmeven prihod je Tiago Tomas, prišel je tudi Lazar Jovanović iz Crvene zvezde.

Sezona se je v Nemčiji sicer že začela s superpokalno tekmo, v kateri je v soboto Bayern 11. v zgodovini pospravil to lovoriko po zmagi nad Stuttgartom. V bundesligi bo šlo zares v petek zvečer, ko bo Bayern gostil zdaj že nekdanji klub Šeška Leipzig, preostale tekme uvodnega kroga bodo v soboto in nedeljo.

Sezone bo po 34 krogih konec 16. maja naslednje leto, teden dni pozneje bo v Berlinu še finale pokala, konec maja 2026 pa bodo na vrsti še kvalifikacije za bundesligo za sezono 2026/27.